5 шахрайських схем із ШІ, які залишатимуться актуальними у 2025

За оцінками Центру фінансових послуг Deloitte, генеративний ШІ у рамках кіберзлочинності завдасть збитків у розмірі $40 млрд до 2027 року, що значно перевищує показник у $12,3 млрд у 2023 році. Це відповідає середньорічному темпу зростання на рівні 32%. Далі ми розглянемо п’ять найпоширеніших шахрайських схем з використанням штучного інтелекту, розвиток яких ми побачимо у наступному році

Переважна більшість атак BEC буде пов’язана зі штучним інтелектом та дипфейками

Атаки Business Email Compromise (BEC), що використовують дипфейки, стануть серйозною загрозою у 2025 році. Наприклад, цього року в Гонконзі шахраї використали відео- та аудіодипфейки, щоб видавати себе за керівників компаній на Zoom-дзвінках, переконуючи співробітників перевести майже $30 млн.

За даними Medius, близько 53% бухгалтерів у США стикалися з дипфейковими атаками у 2023 році. Крім того, VIPRE Security Group повідомляє, що 40% BEC-емейлів уже повністю генерується ШІ.

«З розвитком технологій ризики зростають експоненціально», — зазначив Усман Чоудхарі, директор із продуктів та технологій у Security Magazine.

Романтичні шахрайства з використанням ШІ-чатботів поширяться

Нещодавно відомий нігерійський кіберзлочинець опублікував відео, де ШІ-чатбот спілкується з жертвою, видаючи себе за «закоханого» військового лікаря. Чатботи говорять без акценту, що підвищує довіру жертв. Експерти попереджають, що такі автономні чатботи стануть масовим інструментом шахраїв у 2025 році.

«Свинячі забої» перейдуть на ШІ-схеми

Шахраї активно використовують ШІ для масштабування так званих «свинячих забоїв» (pig butchering — схеми, де жертву довго вводять в оману — «відгодовують», щоб виманити значні суми грошей). Наприклад, програмне забезпечення «Instagram Automatic Fans» щохвилини розсилає тисячі повідомлень, таких як: «Мій друг порекомендував вас. Як справи?». Крім того, дипфейки, голосові клони та чатботи дозволять значно збільшити масштаби таких операцій.

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Атаки з дипфейковим шантажем націляться на топменеджерів

У Сінгапурі шахраї за допомогою дипфейкових відео шантажували 100 чиновників, вимагаючи $50 тис. у криптовалюті. Відео створювали на основі відкритих фото з LinkedIn та YouTube. Очікується, що такі схеми шантажу поширяться на компанії в усьому світі.

ШІ сприятиме розвитку соціальної інженерії та поширенню шкідливого ПЗ

Штучний інтелект дедалі частіше використовується кіберзлочинцями для вдосконалення методів соціальної інженерії та розробки шкідливого програмного забезпечення. Завдяки ШІ, фішингові атаки стають більш переконливими, а шкідливі програми — складнішими для виявлення. Це підвищує ефективність діяльності кіберзлочинців та ускладнює протидію їх методам.

Детальніше про те, чим небезпечні кіберзлочини через ransomware та як захиститися від програм-вимагачів, читайте у матеріалі.

Це лише декілька прикладів того, як ШІ може і буде використовуватися злочинцями у 2025 році. Потрібно буди готовим, що шахраї можуть імітувати голоси близьких або колег, щоб виманити конфіденційну інформацію чи кошти (збирають зразки голосів досить часто боти, телефонуючи жертві під виглядом соцопитування). Завжди перевіряйте підозрілі запити та будьте пильними, щоб не стати жертвою таких обманів.

2025 рік стане переломним моментом у розвитку ШІ-шахрайств, чому сприятиме доступність, загальний розвиток та розповсюдженість злочинних схем та інструментів.

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