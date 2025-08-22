Глобальна ініціатива для підтримки України UNITED24 запускає мобільний застосунок для підтримки військових

Про це повідомив перший віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram.

«Виводимо фандрейзинг на новий рівень та запускаємо застосунок UNITED24 — інструмент для прямої підтримки підрозділів безпосередньо на передовій. Завдяки U24 App донори з будь-якої країни в кілька кліків можуть задонатити на конкретний підрозділ. А ще в режимі реального часу бачити, як працюють їхні внески, підтримувати прямий зв’язок з підрозділами Лінії дронів, дізнаватися про їхні потреби й отримувати подяку напряму від військових», — пише Федоров.

Це як Patreon, тільки для підтримки пʼяти підрозділів проєкту Президента Лінія дронів:

429 окремий полк безпілотних систем «Ахіллес»;

20 окремий полк безпілотних систем «К-2» (20 ОПБпС);

414 окрема бригада безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра» (414 ОБрУБАС);

427 окремий полк безпілотних систем «Рарог» (427 ОП БпС);

Підрозділ безпілотних авіаційних систем «Фенікс» Державної прикордонної служби України.

Також у застосунку додали гейміфікацію — цифрові аватари, позивні, рейтинги та нагороди за донати, щоб донори відчували себе частиною обраних підрозділів.

У застосунку треба обрати позивний, аватар та задонатити напряму обраним підрозділам, за що користувач отримає:

ексклюзивний контент від військових — від приготування борщу в бліндажі до історій з бойових операцій;

спеціальні нагороди за донати;

щомісячну звітність щодо витрачених коштів.

Ініційований Президентом UNITED24 вже зібрав понад $1,8 млрд, Мінцифри розраховує, що з застосунком підтримати Україну можна ще швидше й зручніше.

Завантажити застосунок можна в App Store та Google Play.

