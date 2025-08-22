close-btn
UNITED24 запускає мобільний застосунок для підтримки військових

22.08.2025 10:20
Ольга Деркач

Глобальна ініціатива для підтримки України UNITED24 запускає мобільний застосунок для підтримки військових

Про це повідомив перший віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram.

«Виводимо фандрейзинг на новий рівень та запускаємо застосунок UNITED24 — інструмент для прямої підтримки підрозділів безпосередньо на передовій. Завдяки U24 App донори з будь-якої країни в кілька кліків можуть задонатити на конкретний підрозділ. А ще в режимі реального часу бачити, як працюють їхні внески, підтримувати прямий зв’язок з підрозділами Лінії дронів, дізнаватися про їхні потреби й отримувати подяку напряму від військових», — пише Федоров.

Це як Patreon, тільки для підтримки пʼяти підрозділів проєкту Президента Лінія дронів:

  • 429 окремий полк безпілотних систем «Ахіллес»;
  • 20 окремий полк безпілотних систем «К-2» (20 ОПБпС);
  • 414 окрема бригада безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра» (414 ОБрУБАС);
  • 427 окремий полк безпілотних систем «Рарог» (427 ОП БпС);
  • Підрозділ безпілотних авіаційних систем «Фенікс» Державної прикордонної служби України.

Цікаве по темі: Маркетплейс Kasta запустив картку та анонсував суперзастосунок

Також у застосунку додали гейміфікацію — цифрові аватари, позивні, рейтинги та нагороди за донати, щоб донори відчували себе частиною обраних підрозділів.

У застосунку треба обрати позивний, аватар та задонатити напряму обраним підрозділам, за що користувач отримає:

  • ексклюзивний контент від військових — від приготування борщу в бліндажі до історій з бойових операцій;
  • спеціальні нагороди за донати;
  • щомісячну звітність щодо витрачених коштів.

Ініційований Президентом UNITED24 вже зібрав понад $1,8 млрд, Мінцифри розраховує, що з застосунком підтримати Україну можна ще швидше й зручніше.

Завантажити застосунок можна в App Store та Google Play.

Нагадаємо, що MegogoBooks працює над запуском власного мобільного застосунку, через який користувачі зможуть купувати книжки напряму зі смартфона.

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.