Глобальна ініціатива для підтримки України UNITED24 запускає мобільний застосунок для підтримки військових
Про це повідомив перший віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram.
«Виводимо фандрейзинг на новий рівень та запускаємо застосунок UNITED24 — інструмент для прямої підтримки підрозділів безпосередньо на передовій. Завдяки U24 App донори з будь-якої країни в кілька кліків можуть задонатити на конкретний підрозділ. А ще в режимі реального часу бачити, як працюють їхні внески, підтримувати прямий зв’язок з підрозділами Лінії дронів, дізнаватися про їхні потреби й отримувати подяку напряму від військових», — пише Федоров.
Це як Patreon, тільки для підтримки пʼяти підрозділів проєкту Президента Лінія дронів:
- 429 окремий полк безпілотних систем «Ахіллес»;
- 20 окремий полк безпілотних систем «К-2» (20 ОПБпС);
- 414 окрема бригада безпілотних авіаційних систем «Птахи Мадяра» (414 ОБрУБАС);
- 427 окремий полк безпілотних систем «Рарог» (427 ОП БпС);
- Підрозділ безпілотних авіаційних систем «Фенікс» Державної прикордонної служби України.
Також у застосунку додали гейміфікацію — цифрові аватари, позивні, рейтинги та нагороди за донати, щоб донори відчували себе частиною обраних підрозділів.
У застосунку треба обрати позивний, аватар та задонатити напряму обраним підрозділам, за що користувач отримає:
- ексклюзивний контент від військових — від приготування борщу в бліндажі до історій з бойових операцій;
- спеціальні нагороди за донати;
- щомісячну звітність щодо витрачених коштів.
Ініційований Президентом UNITED24 вже зібрав понад $1,8 млрд, Мінцифри розраховує, що з застосунком підтримати Україну можна ще швидше й зручніше.
Завантажити застосунок можна в App Store та Google Play.
