close-btn
PaySpaceMagazine

Криптобіржа Kraken розробляє власний фінансовий застосунок

27.06.2025 11:20
Ольга Деркач
Читати росiйською

Криптобіржа Kraken працює над запуском нового фінансового застосунку під назвою Krak, орієнтованого на міжнародні грошові перекази та оплату товарів і послуг

Криптобіржа Kraken розробляє власний фінансовий застосунок

Криптобіржа Kraken розробляє власний фінансовий застосунок Фото: chatgpt.com

У компанії заявили, що Krak дозволить бізнесам та приватним користувачам по всьому світу надсилати й отримувати як криптовалюту, так і традиційні валюти майже без комісій. На момент запуску застосунок підтримуватиме понад 300 активів.

Водночас система буде частково закритою: користувачі зможуть надсилати гроші лише іншим користувачам Krak або виводити кошти на власний банківський рахунок.

У найближчі тижні Kraken також планує випустити фізичні та віртуальні дебетові картки, які дадуть змогу розплачуватися грошима з рахунку Krak. Про це розповів співгенеральний директор компанії Арджун Сеті. У перспективі Kraken хоче запропонувати й кредитні продукти — зокрема, споживчі кредити та кредитні картки.

«Однією з причин, чому я інвестував у Kraken і приєднався до команди, було бажання створювати більш доступні й рівномірно розподілені продукти», — сказав Сеті, який також є головою венчурної фірми Tribe Capital Partners LLC.

Новий застосунок поглиблює інтеграцію Kraken у фінансовий сектор і посилює конкуренцію з необанками та сервісами переказів, як-от Revolut, Cash App від Block Inc. і Venmo від PayPal.

Цікаве по темі: Криптобіржа Bybit запускає нову платіжну платформу Bybit Pay

У квітні Kraken запустила безкомісійну торгівлю американськими акціями та ETF, а місяцем раніше придбала ф’ючерсну платформу NinjaTrader за $1,5 млрд.

Згідно із заявою Kraken, користувачі Krak зможуть отримувати винагороди до 10% за зберігання деяких цифрових активів. Наприклад, на балансі в стейблкоїні USDG (випущеному консорціумом Global Dollar Network, до якого входить і Kraken) можна буде заробити до 4,1% річних.

За словами Сеті, Kraken не стягуватиме комісії за транзакції та не надаватиме позики під заставу активів клієнтів. Застосунок позиціонується як спосіб залучити нових користувачів, які ще не торгують криптовалютами, але хочуть скористатися перевагами цифрових фінансів.

«Це як із YouTube, який на початку був безплатним і монетизувався інакше — до того, як з’явилися платні сервіси. Я роблю те саме: надаю продукти безплатно, а заробляю на них по-іншому. Хочу, щоб кожен користувач у світі мав доступ до цієї конкретної ціннісної пропозиції», — пояснив Сеті.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Криптобіржа Coinbase отримала ліцензію MiCA

Криптобіржа Bullish подала заявку на IPO

Криптобіржа Kraken отримала ліцензію на діяльність в ЄС

Джерело: Bloomberg.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниТехнології
google news
Новини по темі
Чи досягне Біткоїн $120 000 — прогноз CryptoQuant 27.06.2025

Чи досягне Біткоїн $120 000 — прогноз CryptoQuant
Скільки б ви отримали, інвестувавши $10 000 в Ethereum 3 роки тому 27.06.2025

Скільки б ви отримали, інвестувавши $10 000 в Ethereum 3 роки тому
Metaplanet випередила Tesla за кількістю біткоїнів у портфелі 27.06.2025

Metaplanet випередила Tesla за кількістю біткоїнів у портфелі
Обсяг ф’ючерсів на Solana встановив рекорд: ціна SOL може зрости 26.06.2025

Обсяг ф’ючерсів на Solana встановив рекорд: ціна SOL може зрости
Криптовалюта допомагає легше розбагатіти — Кійосакі 26.06.2025

Криптовалюта допомагає легше розбагатіти — Кійосакі
ФРС скасувала перепону, що стримувала криптобанкінг: що це означає 25.06.2025

ФРС скасувала перепону, що стримувала криптобанкінг: що це означає
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика
ТОП статей 18.06.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика

 Тренди Money20/20 Europe 2025: майбутнє платіжних технологій в умовах глобальних викликів
ТОП статей 16.06.2025

Тренди Money20/20 Europe 2025: майбутнє платіжних технологій в умовах глобальних викликів
Останні новини
Сьогодні  19:20

Чи досягне Біткоїн $120 000 — прогноз CryptoQuant

 Сьогодні  18:20

Два українські стартапи увійшли до світового топу WEF

 Сьогодні  17:20

Скільки б ви отримали, інвестувавши $10 000 в Ethereum 3 роки тому

 Сьогодні  16:20

Скільки авто, що підпадають під податок на розкіш, було ввезено в Україну в 2025 — Опендатабот

 Сьогодні  15:20

Microsoft більше не найдорожча компанія світу: хто став лідером

 Сьогодні  14:20

ЄБРР надасть Новій пошті €50 млн кредиту

 Сьогодні  13:20

Статки найзаможніших людей світу зросли на $6,5 трлн — Oxfam

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber