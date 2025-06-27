Криптобіржа Kraken розробляє власний фінансовий застосунок

Криптобіржа Kraken працює над запуском нового фінансового застосунку під назвою Krak, орієнтованого на міжнародні грошові перекази та оплату товарів і послуг

У компанії заявили, що Krak дозволить бізнесам та приватним користувачам по всьому світу надсилати й отримувати як криптовалюту, так і традиційні валюти майже без комісій. На момент запуску застосунок підтримуватиме понад 300 активів.

Водночас система буде частково закритою: користувачі зможуть надсилати гроші лише іншим користувачам Krak або виводити кошти на власний банківський рахунок.

У найближчі тижні Kraken також планує випустити фізичні та віртуальні дебетові картки, які дадуть змогу розплачуватися грошима з рахунку Krak. Про це розповів співгенеральний директор компанії Арджун Сеті. У перспективі Kraken хоче запропонувати й кредитні продукти — зокрема, споживчі кредити та кредитні картки.

«Однією з причин, чому я інвестував у Kraken і приєднався до команди, було бажання створювати більш доступні й рівномірно розподілені продукти», — сказав Сеті, який також є головою венчурної фірми Tribe Capital Partners LLC.

Новий застосунок поглиблює інтеграцію Kraken у фінансовий сектор і посилює конкуренцію з необанками та сервісами переказів, як-от Revolut, Cash App від Block Inc. і Venmo від PayPal.

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У квітні Kraken запустила безкомісійну торгівлю американськими акціями та ETF, а місяцем раніше придбала ф’ючерсну платформу NinjaTrader за $1,5 млрд.

Згідно із заявою Kraken, користувачі Krak зможуть отримувати винагороди до 10% за зберігання деяких цифрових активів. Наприклад, на балансі в стейблкоїні USDG (випущеному консорціумом Global Dollar Network, до якого входить і Kraken) можна буде заробити до 4,1% річних.

За словами Сеті, Kraken не стягуватиме комісії за транзакції та не надаватиме позики під заставу активів клієнтів. Застосунок позиціонується як спосіб залучити нових користувачів, які ще не торгують криптовалютами, але хочуть скористатися перевагами цифрових фінансів.

«Це як із YouTube, який на початку був безплатним і монетизувався інакше — до того, як з’явилися платні сервіси. Я роблю те саме: надаю продукти безплатно, а заробляю на них по-іншому. Хочу, щоб кожен користувач у світі мав доступ до цієї конкретної ціннісної пропозиції», — пояснив Сеті.

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Джерело: Bloomberg.