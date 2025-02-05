Криптобіржа Kraken отримала ліцензію на діяльність в ЄС

Криптовалютна біржа Kraken отримала ліцензію на здійснення діяльності на ринках фінансових інструментів (MiFID) в Європейському Союзі (ЄС)

Ліцензія була отримана шляхом придбання кіпрської інвестиційної компанії, яке нещодавно було схвалено Кіпрською комісією з цінних паперів та бірж (CySEC), йдеться в пресрелізі компанії.

«Ця подія знаменує собою важливий крок у нашій стратегії розширення, що дозволяє нам пропонувати повністю відповідні та регульовані деривативні продукти для просунутих криптотрейдерів на ринках ЄС», — йдеться в повідомленні Kraken.

Найближчими місяцями біржа буде працювати над виконанням умов, необхідних для запуску продуктів на місцевих ринках ЄС.

«Оскільки ми продовжуємо розширювати наші послуги по всьому світу, наш фокус на європейському ринку залишається головним пріоритетом, — сказав Шеннон Куртас, генеральний директор Kraken в Pro & Exchange. — Це придбання відображає нашу довіру до ЄС і підкреслює наше прагнення забезпечити надійне, регульоване середовище для просунутих криптотрейдерів та інвесторів».

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Ця пропозиція відкриває для досвідчених трейдерів можливість ефективного управління капіталом та доступу до широкого спектру активів.

Європа залишається одним із найдинамічніших ринків криптовалютної торгівлі, а попит на регульовані фінансові інструменти продовжує зростати. Регульовані деривативи, що відповідають стандартам ЄС, забезпечують інвесторам більшу впевненість та відповідність нормативним вимогам.

Ще у 2019 році Kraken придбала Crypto Facilities — британську платформи криптовалютних ф’ючерсів, регульованої FCA, яка згодом стала першою ліцензованою платформою такого типу у Великобританії. Цей крок посилив позиції компанії в сегменті регульованої криптовалютної торгівлі.

Сфера криптовалютних інвестицій продовжує розвиватися, а вимоги до безпеки, інновацій та відповідності стають дедалі вищими. Саме тому ринок очікує на рішення, що поєднують передові технології та високі стандарти регуляторної відповідності, забезпечуючи трейдерам якісний торговий досвід.

Нагадаємо, що криптобіржа Kraken запустить власний блокчейн. Новий блокчейн, який отримав назву Ink, буде призначений у першу чергу для децентралізованих застосунків, які дозволять користувачам торгувати, пересилати і позичати криптовалюту без посередників.

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