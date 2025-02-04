Сигнал до купівлі двох криптовалют на тлі падіння ринку

З посиленням настроїв уникнення ризиків криптовалютний ринок зазнав однієї з найбільших ліквідацій в історії, втративши понад $2,24 млрд лише за 24 годин. Попри панічний розпродаж, деякі аналітики вважають, що ця корекція може стати можливістю для інвесторів скористатися падінням і придбати активи за зниженими цінами

«Ми готуємося до того, що ринки на початку цього тижня будуть уникати ризиків через указ Білого дому щодо мит для Канади, Мексики та Китаю. Але ми радимо інвесторам купувати під час цієї панічної реакції за принципом «стріляй, потім цілься»», — Том Лі, керівник досліджень Fundstrat.

На цьому тлі Finbold проаналізував інтерактивну карту (heatmap) Індексу відносної сили (RSI) від CoinGlass на 3 лютого та визначив дві криптовалюти, які увійшли у зону перепроданості, що може свідчити про потенційні точки входу для трейдерів та інвесторів.

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) потрапив у зону перепроданості, що сигналізує про можливість вигідної купівлі. За умови середнього RSI ринку на рівні 29,03, 12-годинний RSI ETH становив 28,79, а 24-годинний — 29,86, що підтверджує його поточний статус перепроданості.

На момент написання матеріалу ETH торгувався на рівні $2 628,68, зазнавши різкого падіння на 8,37% за останні 12 годин. Однак його тижневий RSI 42,29 свідчить про фундаментальну стійкість активу у довшій перспективі, що натякає на можливу короткострокову корекцію, а не затяжний спад.

Окрім технічних показників, інституційний інтерес сприяє відновленню Ethereum. Trump’s World Liberty Financial (WLFI) протягом кількох тижнів активно накопичує ETH, довівши свої запаси до 66,874 тис. ETH станом на момент написання матеріалу.

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Крім того, ончейн-дані показують, що великі власники (кити) придбали 50 429 ETH на суму понад $126 млн лише за один день.

Зростаючий попит з боку інституційних та великих приватних інвесторів створює передумови для можливого відновлення ETH. 15-хвилинний RSI на рівні 59,02 сигналізує про перші ознаки інтересу до покупки, що вказує на стабілізацію після недавніх втрат.

Якщо купівельний тиск збережеться, а макроекономічні умови залишаться сприятливими, ETH може повернути позитивну динаміку в найближчі тижні.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin (DOGE) також опинився у зоні перепроданості, що створює потенційні умови для розвороту ціни. Мем-криптовалюта на момент написання матеріалу торгувалася на рівні $0,25777, втративши 3,79% за останні 12 годин. 12-годинний RSI DOGE на рівні 26,9, а 24-годинний — 29,14, що підтверджує високий тиск продажів, який історично передував відскокам.

Попри спад, тижневий RSI 49,13 свідчить про відносну стабільність ринку, а 15-хвилинний RSI 60,07 натякає на початкову фазу акумуляції, що може вказувати на відновлення інтересу покупців.

На користь бичачого сценарію також говорить той факт, що денний RSI DOGE вперше опустився нижче 30 з 7 серпня 2024 року, що є ключовим індикатором можливого розвороту тренду.

З технічного погляду, наступна ціль на зростання — рівень $0,3800, що розташований трохи нижче 0,786 рівня Фібоначчі, який є критичною зоною опору для потенційного прориву.

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Підсумок

Таким чином, Ethereum і Dogecoin подають сигнали до купівлі, перебуваючи в зоні перепроданості. Технічні індикатори вказують на можливий відскок.

Втім, сам факт перепроданості ще не гарантує швидкого відновлення. Якщо ведмежі настрої збережуться, а фундаментальні чинники погіршаться, обидва активи можуть зазнати подальшого падіння.

Інвесторам варто дочекатися підтвердження розвороту тренду перед відкриттям позицій у розрахунку на довгострокове зростання.

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