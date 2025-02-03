Ринок криптовалют обвалився: Біткоїн впав до $91 200

Після того, як президент США Дональд Трамп націлився на Китай, Мексику та Канаду, запровадивши податки на імпорт, крипторинок впав. Ціна Біткоїна впала на 5%, що вплинуло і на альткоїни

З 1 лютого США запровадили тарифи в розмірі 25% на імпорт з Канади та Мексики і 10% на китайські товари, що ще більше ускладнить нинішні торгові війни.

В результаті, за 24 години, Біткоїн знизився на 5,1% на тлі розпродажу по всьому ринку. Криптовалюта впала більш ніж на 5%, досягнувши мінімуму приблизно в $91 200, після чого почала своє відновлення, спочатку закріпившись на позначці $94 000, а згодом перевершив і $95 000. На момент написання Бітокоїн торгується за ціною $95 694.

Незважаючи на це відновлення, BTC залишається приблизно на 13% нижче свого історичного максимуму в $109 000, а обсяг торгів зріс більш ніж на 200%, що свідчить про значний тиск з боку продавців та паніку на ринку.

Крім того, загальна капіталізація світового крипторинку впала майже на 12% за той самий період і склала близько $3,15 трлн.

Варто зазначити, що після інавгурації президента Дональда Трампа 20 січня Біткоїн та альткоїни значно зросли в ціні. Однак після цього піку останні події, включаючи нову тарифну політику, сприяли різкому зниженню ринкових настроїв і вартості активів.

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Враховуючи нещодавнє падіння ціни Біткоїна, воно мало каскадний вплив на альткоїни. За останні 24 години Ethereum впав майже на 20%, Ripple (XRP) — на 22%, Solana (SOL) — на 8%, а Binance Coin (BNB) — більш ніж на 15%.

Зростання обсягів торгів поряд з падінням цін часто сигналізує про сильний тиск з боку продавців або паніку на ринку, оскільки все більше трейдерів розвантажують свої активи. Ця закономірність свідчить про те, що довгострокові інвестори зараз продають свої монети з меншим прибутком, ніж ціна їх купівлі, або навіть зі збитками.

Така поведінка часто вказує на капітуляцію серед довгострокових власників, що є поширеним явищем під час ведмежих ринкових тенденцій та корекцій. Експерти, в тому числі генеральний директор BitMEX Артур Хейз, навіть попередили, що на горизонті може виникнути «фінансова криза».

Нагадаємо, що 25 фінансових аналітиків визначили цільову ціну Біткоїна на 2025-2030 рр.

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Джерело: Crypto.News.