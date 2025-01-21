25 фінансових аналітиків визначили цільову ціну Біткоїна на 2025-2030 рр.

Фінансові експерти та аналітики криптовалютної галузі передбачають значне зростання ціни провідної цифрової валюти — Біткоїна (BTC)

25 опитаних експертів визначили середній ціновий прогноз на рівні понад $160 000 до кінця року та понад $400 000 до кінця 2030 року, згідно з даними, опублікованими Річардом Лейкоком для Finder, передає Finbold.

Цей оптимістичний прогноз перевищує попередні оцінки, представлені у подібних звітах. Наприклад, у жовтні 2024 року середній ціновий прогноз становив $113 364.

Оптимізм дослідників пояснюється низкою чинників, серед яких обрання Дональда Трампа, обмеження пропозиції та сприятливі макроекономічні умови через зниження ставок Федеральною резервною системою.

Прогнози ціни Біткоїна на 2025 рік

Дані дослідження демонструють значну варіативність. Середній прогноз аналітиків щодо ціни BTC становить $161 105, найнижчий — лише $60 000, а найбільш бичачий прогноз передбачає, що криптовалюта досягне ціни $275 000 до кінця року.

Джозеф Разінскі, футуролог з JT Consulting & Media, дав найвищий прогноз, пояснивши:

«Відтоді, як я спостерігаю за Біткоїном (з 2011 року), ніколи раніше не складалися такі сприятливі умови. Регуляторна прозорість у США є першим важливим тригером. По-друге, дискусії про закупівлю BTC для стратегічних резервів держав можуть стати найбільшим каталізатором. І, нарешті, це суто інституційне впровадження у всіх країнах та фінансових організаціях».

Аналогічно, прогнози аналітиків щодо найвищої та найнижчої ціни, за якою цифровий актив може торгуватися у 2025 році, суттєво різняться. У верхній частині бичачого спектру — $300 тис., тоді як найбільш ведмежий прогноз передбачає падіння до $39 500.

Однак, якщо поглянути на загальну картину, то середня пікова ціна, яку назвали аналітики, становила $185 000, а середня найнижча ціна — $80 167 —дві позначки, які вказують на те, що від провідної криптовалюти все ще очікується значна волатильність.

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80% аналітиків вважають ціни Біткоїна справедливими або недооціненими

Серед 25 опитаних аналітиків лише 5 вважають Біткоїн переоціненим. Натомість 32% (8 аналітиків) вважають його ціну справедливою, а 48% (12 аналітиків) переконані, що актив наразі недооцінений.

Цікаво, що Джош Фрейзер, аналітик із найнижчим прогнозом ціни ($39 500), найбільш активно захищає Біткоїн як недооцінений актив. Співзасновник Origin Protocol зазначив:

«Біткоїн залишається недооціненим. Це найкращий засіб збереження вартості, і я очікую, що його ринкова капіталізація перевищить золото (~$17 трлн) у наступному десятилітті. Це підвищить ціну Біткоїна до близько $800 000. З огляду на переваги Біткоїна порівняно із золотом (подільність, доступність, передаваність), його ринкова капіталізація у довгостроковій перспективі значно перевищить золото».

Загалом, попри переважно оптимістичні прогнози, навіть найоптимістичніші аналітики очікують значну волатильність цін BTC у 2025 році.

Станом на момент написання матеріалу ціна Біткоїна коливалася у межах $104-106 тис. після зростання на 10,28% з початку року.

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