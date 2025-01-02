Ethereum перевершить Біткоїн у першому кварталі — аналітики

Криптоаналітики та галузеві оглядачі прогнозують, що за перші три місяці 2025 року показники Ethereum будуть кращими, ніж у Біткоїна

У 2024 році показники Ethereum були невтішними: актив зріс лише на 47% і не зміг досягти нової пікової ціни або провести багато часу, торгуючись вище $4 000.

Тим часом у середині грудня Біткоїн злетів більш ніж на 120% до нового шестизначного історичного максимуму. Однак аналітики вважають, що в першому кварталі нового року Ethereum випередить Біткоїн, який консолідується протягом останніх двох тижнів.

«У першому кварталі ETH, як правило, очікується хороша динаміка. Навіть попри останні кілька років низхідного тренду проти BTC», — зазначив аналітик Daan Crypto Trades.

Під час попереднього «бичачого» ринку в 2020 і 2021 роках спостерігалися значні зміни співвідношення ETH/BTC, що також дало старт сезону зростання, сказав він, додавши, що «~0,04 залишається важливим рівнем для пробиття для ETH».

За даними Tradingview, співвідношення ETH/BTC, або вартість Ethereum в перерахунку на Біткоїн, в даний час становить 0,035.

Тим часом, радник спільноти Ethereum Ентоні Сассано прогнозує, що ETH досягне $15 000 у 2025 році.

Він додав, що значна частина цього імпульсу буде отримана за рахунок притоку коштів в Ether-ETF, який досягне $50 млрд в цьому році, коли будуть схвалені продукти, засновані на стейкінгу ETH.

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Він також спрогнозував, що все більше великих компаній та установ, що працюють у сфері трейдингу, почнуть використовувати Ethereum, BlackRock запустить на блокчейні платформу реальних активів другого рівня з токенами, а багато держав покажуть, що вони тримають ETH в якості казначейського активу.

«У 2025 році Ethereum виповниться 10 років, і я впевнений, що цей рік стане найбільш «бичачим» роком для Ethereum», — сказав Сассано.

У звіті, опублікованому наприкінці грудня, Steno Research прогнозує, що ціни на ETH досягнуть $8 000 у 2025 році, а аналітики «все більш оптимістично налаштовані щодо неминучого сезону альткоїнів».

«ETH чекає стрімке зростання в першому кварталі 2025 року», — сказав аналітик Еш Крипто, який порівняв показники минулих циклів.

1 січня засновник Aave Стані Кулехов заявив, що «на Ethereum чекає чудовий старт у 2025 році».

Він послався на оновлення Pectra, яке дозволить акаунтам функціонувати як смарт-контракти, «роблячи смарт-гаманці масштабованими і забезпечуючи кращий UX і безпеку для користувачів».

На даний момент ціни на ETH виросли на 2% за день, перевищили позначку в $3 400. Однак, з моменту падіння 20 грудня з $4000, актив торгується в бічному тренді. ETH залишається на 30% нижчим від свого історичного максимуму в листопаді 2021 року.

Нагадаємо, що ціна Ethereum може досягти небачених рівнів у 2025 році. Останні дані з мережі та ринкові тенденції вказують на значний сплеск ринкового інтересу до ETH, що свідчить про те, що токен може досягти небачених цінових рівнів у 2025 році.

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За матеріалами: Crypto Potato.