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Ціна Ethereum може досягти небачених рівнів у 2025 році — прогноз

29.12.2024 13:00
Дарія Шуть
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У цьому матеріалі ми розглянули, чому ціна Ethereum може досягти небачених рівнів у 2025 році на тлі зростання інституційного попиту та ринкового інтересу

Ціна Ethereum може досягти небачених рівнів у 2025 році — прогноз

Фото: pexels.com

Попри нещодавню волатильність ринку, ціна Ethereum, другої за ринковою капіталізацією криптовалюти, привернула до себе значну увагу інвесторів. Останні дані з мережі та ринкові тенденції вказують на значний сплеск ринкового інтересу до ETH, що свідчить про те, що токен може досягти небачених цінових рівнів у 2025 році.

Нижче описані потенційні фактори, які підкреслюють феноменальне зростання ETH в майбутньому, включаючи висхідний інституційний інтерес, зниження біржової пропозиції і запас інших «бичачих» індикаторів.

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Ось чому ціна Ethereum може досягти небачених рівнів наступного року

На тлі шквалу позитивних подій на ринку, включаючи стійкий інституційний попит, зниження біржової пропозиції та сильні ринкові технічні показники, криптовалютні аналітики з нетерпінням очікують значного зростання ціни ETHв майбутньому.

По-перше, спотові Ethereum-ETF за останні кілька днів зафіксували значний приплив коштів, що підкреслює зростання інституційного інтересу. Згідно з даними Sosovalue, загальний приплив криптовалюти станом на 24 грудня склав $2,51 млрд.

Водночас відтік ETH з бірж зростає. Це свідчить про те, що інвестори накопичують кошти. Зростання інституційного інтересу та зменшення біржової пропозиції свідчить про підвищений інтерес ринку до активу, що відкриває бичачий шлях для майбутнього руху активу.

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Аналітик Міхаель ван де Поппе вказав на ціновий орієнтир у $15-25 тис. для другої за величиною криптовалюти в майбутньому. Також нещодавні дані CoinShares показали, що щотижня в Ethereum надходило $51,3 млн, а з початку року — $2,3 млрд. Ці дані підкреслюють, що ETH випередив такі активи, як BTC і SOL, на тлі підвищеного інтересу до нього на ринку.

Сьогодні ціна ETH зросла майже на 3% і торгується на рівні $3 405. І криптоексперти залишаються оптимістичними щодо довгострокових перспектив активу у світлі вищезазначених аспектів.

Нещодавній аналіз цін на Ethereum, проведений CoinGape, показав, що показник ринкової вартості монети до реалізованої вартості (MVRV) знизився до 1,54. Ці дані свідчать про те, що актив все ще недооцінений.

Загалом на тлі помітно підвищеного інтересу на ринку та сильних технічних показників, криптоаналітики очікують, що ціна Ethereum досягне небачених раніше рівнів.

Нагадаємо, Ethereum демонструє ознаки стабілізації, а ключові технічні показники вказують на бичачий прогноз. Активність китів і позитивні графічні патерни натякають на можливий ціновий сплеск Ethereum.

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За матеріалами CoinGape

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