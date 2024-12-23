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SEC схвалила гібридні спотові ETF на базі Біткоїна та Ethereum
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SEC схвалила гібридні спотові ETF на базі Біткоїна та Ethereum

23.12.2024 17:00
Дарія Шуть
Читати росiйською

SEC схвалила перші гібридні біткоїн-Ethereum ETF від Hashdex та Franklin Templeton

SEC схвалила гібридні спотові ETF на базі Біткоїна та Ethereum

Фото: pixabay.com

Після кількох тривалих переглядів з червня цього року Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) схвалила перші спотові біржові фонди, що поєднують Біткоїн та Ethereum. Регулятор дозволив біржі Nasdaq зареєструвати Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF, а біржі Cboe BZX — Franklin Crypto Index ETF.

«Пропорція біткоїнів та ефіру, яка буде належати кожному трасту, базуватиметься на ринковій капіталізації, що перебуває у вільному обігу», — йдеться у повідомленні.

Старший аналітик Bloomberg Ерік Балчунас очікує, що фонди запустяться в січні з приблизно 80% біткоїнів і 20% Ethereum, що відображає поточну ринкову капіталізацію. Фонди повинні відповідати вимогам лістингу і зберігати прозорість щодо портфелів і ціноутворення. Обидві біржі будуть стежити за дотриманням вимог і можуть ініціювати процедуру делістингу, якщо вимоги не будуть виконані.

Торгівля акціями ETF регулюватиметься чинними правилами торгівлі акціями на обох біржах. Фонди поширюватимуть внутрішньоденні індикативні значення кожні 15 секунд протягом звичайних торгових годин.

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Заявка Franklin Templeton отримала «прискорене схвалення» на основі її схожості з раніше схваленими спотовими криптовалютними біржовими продуктами (ETP). SEC також зазначила, що криптовалюта продовжує демонструвати високу ринкову кореляцію з ф’ючерсами CME.

Одним з основних факторів, які SEC розглядала при подачі цієї заявки, є спільне спостереження (surveillance-sharing). Це угода між біржами про обмін торговими даними та важливою ринковою інформацією, яка допомагає виявляти і запобігати шахрайству та маніпуляціям на пов’язаних між собою ринках.

Гібридний біткоїн-Ethereum ETF продемонстрував це на «регульованому ринку значного розміру, заявили в SEC, пояснюючи, як цей новий фінансовий продукт відповідає встановленим стандартам довіри на основі товарів.

Схвалення натякає на те, що SEC не проти структури з подвійними активами, якщо вона відповідає їхнім стандартам і достатньою мірою корелює з усталеними ринками. Раніше спотові криптовалютні ETF обмежувалися лише одним активом.

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За матеріалами Decrypt

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