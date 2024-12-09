У кого найбільше біткоїнів на грудень 2024 року — дані Time Chain Index

У 2024 році Біткоїн (BTC) зафіксував історичне зростання, кульмінацією якого стало перевищення активом позначки в $100 000, що було зумовлено значним інтересом як з боку інституційних, так і з боку роздрібних інвесторів

На даний момент ринкова капіталізація Біткоїна становить $1,9 трлн, а в обігу вже перебуває 19,79 мільйона BTC — при максимальній пропозиції в 21 мільйон, що вказує на зростаючий дефіцит цього цифрового активу.

Згідно з даними, отриманими Finbold з Індексу часових ланцюжків 8 грудня, перше місце серед власників біткоїнів посідає таємнича організація Patoshi, ймовірно, пов’язана з анонімним творцем Сатоші Накамото, з недоторканою заначкою в 1,12 мільйона BTC (5,68% від загального обсягу).

За ними йдуть криптовалютні біржі Coinbase, яка зберігає 1,05 млн BTC (5,34%), і Binance, яка має 687 000 BTC (3,47%).

Окрім зберігачів, значну частку біткоїнів також тримають інституційні інвестори. Найбільша у світі компанія з управління інвестиціями BlackRock лідирує з 521 000 BTC (2,63%), які вона тримає через свій біржовий фонд (ETF). За нею йде MicroStrategy, яка має 402 000 BTC (2,03%) у своїх казначейських активах.

Старі майнери, такі як гаманці Unspent Coinbase Rewards, мають понад 436 000 BTC (2,21%). Серед інших помітних власників — Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) з 212 000 BTC (1,07%), Fidelity з 201 000 BTC (1,02%) і уряд США, на частку якого припадає 199 000 BTC (1,01%), здебільшого отриманих від конфіскацій.

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Вплив зміни динаміки власності на ціну BTC

Такі компанії, як BlackRock та MicroStrategy, відіграли важливу роль у підвищенні інституційного інтересу до криптовалюти.

Цей інтерес і оптимізм, викликаний переобранням Дональда Трампа та очікуваним розгортанням дружньої до криптовалют політики, привели Біткоїн до його нинішньої шестизначної оцінки.

Як тільки Трамп офіційно прийде до виконання своїх обов’язків, ринок зосередиться на потенційних змінах у володінні біткоїнами урядом США.

Трамп пообіцяв очолити включення Біткоїна до стратегічного резерву. Цей потенційний зсув може включати в себе зобов’язання зберігати, а не продавати Біткоїн, який зараз перебуває у розпорядженні державних органів.

Аналітики вважають, що інституційні інвестори, ймовірно, допоможуть підтримати висхідну траєкторію Біткоїна.

Standard Chartered прогнозує, що до 2025 року Біткоїн досягне позначки $200 000 завдяки інституційному попиту.

Перспективи Біткоїна залишаються бичачими, особливо коли актив торгується вище своїх 50-денної та 200-денної простих ковзних середніх (SMA). Однак, слід звернути увагу на його взаємодію з довгостроковим рівнем підтримки на позначці $95 000. Падіння нижче цієї позначки може означати проблеми для цифрового активу.

Нагадаємо, що Україна потрапила до топ-5 країн, які володіють найбільшою кількістю біткоїнів. На відміну від приватних інвесторів та корпорацій, більшість урядів не беруть активної участі в регулярній купівлі або продажу біткоїнів. Замість цього вони зазвичай отримують його через конфіскацію активів, пов’язаних зі злочинною діяльністю, або пожертвування.

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За матеріалами: Finbold.