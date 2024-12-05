Ціна Біткоїна перевищила $100 тис. і досягла нового історичного максимуму

Ціна Біткоїна вперше в історії досягла $100 000, що стало важливою віхою для ринку криптовалют після року значного зростання

З січня ціна Біткоїна зросла на 126% і досягла $100 000 завдяки попиту на біржові індексні фонди, квітневому халвінгу та перемозі Дональда Трампа на виборах у США.

За даними TradingView, ціна Біткоїна (BTC) досягла позначки в $100 000 5 грудня, подолавши рівень всього через кілька тижнів після досягнення позначки в $90 000 12 листопада.

Біткоїн також встановив новий історичний максимум в $103 679 о 3:08 ранку за Гринвічем — приблизно через 90 хвилин після перевищення позначки в $100 000.

За рік чистий приплив коштів від спотових біржових фондів, що торгують біткоїнами в США, перевищив $31 млрд, а також збільшилася пропозиція після четвертого халвінгу Біткоїна в квітні.

Перемога республіканця Дональда Трампа на президентських виборах у США, зростаючі спекуляції щодо створення стратегічного національного резерву Біткоїна та збільшення корпоративного впровадження Біткоїна на чолі з Майклом Сейлором з MicroStrategy також сприяли зростанню ціни Біткоїна.

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Крім того, Трамп нещодавно запропонував кандидатуру криптозахисника Пола Аткінса на посаду голови Комісії з цінних паперів і бірж США замість Гері Генслера, що може усунути кілька регуляторних перешкод, які стримували розвиток індустрії за часів адміністрації Джо Байдена.

Трамп також обрав менеджера хедж-фонду Скотта Бессента і генерального директора Cantor Fitzgerald Говарда Лютніка на посади міністра фінансів і міністра торгівлі відповідно, сформувавши, можливо, найбільш прокриптовалютний кабінет.

Біткоїн виріс на 126% з січня

З 1 січня, коли Біткоїн торгувався на рівні $44 000, його вартість зросла на 126%.

Досягнувши $100 000, ринкова капіталізація Біткоїна також досягла нового максимуму, вперше в історії сягнувши $2 трлн.

Ралі Біткоїна у 2024 році — це не найстрімкіше його зростання за всю його історію. У 2017 році ціна Біткойна злетіла на 1 900% з $1 000 у січні до $20 000 у грудні.

Потім вона зросла на 1250% з $5 100, коли COVID-19 було оголошено пандемією в березні 2020 року, до $69 000 у листопаді 2021 року.

Нагадаємо, що Україна потрапила до топ-5 країн, які володіють найбільшою кількістю біткоїнів. Станом на липень 2024 року уряди країн світу спільно контролюють близько 2,2% загальної пропозиції біткоїнів. На відміну від приватних інвесторів та корпорацій, більшість урядів не беруть активної участі в регулярній купівлі або продажу біткоїнів.

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За матеріалами: CoinTelegraph.