MicroStrategy придбала рекордну кількість біткоїнів

Під керівництвом Майкла Сейлора MicroStrategy стала публічною компанією, яка найтісніше пов’язала свої перспективи з провідною криптовалютою — Біткоїном

Компанія є найбільшим корпоративним власником біткоїнів — і немає жодних ознак того, що її стратегія накопичення сповільнюється. Оскільки бичачий ринок вже в розпалі, а BTC незабаром перетне поріг у $100 000, акції компанії отримали значну вигоду.

Сейлор і MicroStrategy продовжують купувати BTC незалежно від ринкових умов — але поки що, очевидно, це працює, оскільки стратегія накопичення випереджає навіть найзатятіших майнерів — більше того, вона фактично випереджає сам BTC.

На знак однозначного бичачого настрою, 25 листопада компанія MicroStrategy оголосила, що завершила найбільшу на сьогоднішній день операцію з купівлі 55 000 BTC за $5,4 млрд.

Останнє придбання компанії відбулося за середньою ціною $97 862 за Біткоїн. Зараз MicroStrategy володіє 386 700 BTC, придбаних за середньою ціною $56 761. Компанія витратила загалом $21,9 млрд на цифровий актив.

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У своїй звітності Microstrategy використовує показник під назвою «дохідність Біткоїна» – по суті, вона порівнює кількість BTC компанії з акціями, що перебувають в обігу. Відстежуючи відсоткову зміну цього співвідношення, компанія може визначити, чи додає вартість її стратегія придбання.

На момент останнього звіту дохідність BTC з початку року становила 41,8% — після останньої покупки вона зросла до 59,3%.

Хоча акції MSTR надзвичайно вразливі до цінових коливань BTC, на нинішньому бичачому ринку стратегія демонструє чудові результати. Однак, як попереджають численні аналітики, у випадку, якщо за рецесією послідує ведмежий крипторинок, MicroStrategy, швидше за все, буде змушена розпродати свої активи — що призведе до ще більшого падіння цін.

Зважаючи на те, що більша частина її операцій прив’язана до одного активу, акції MSTR за своєю суттю є ризикованими — однак, з появою широкого інституційного прийняття, Сейлор і компанія, можливо, зможуть реалізувати свої амбіції стати першим «біткоїн-банком», ефективно диверсифікувавши свою діяльність від нинішнього висококонцентрованого способу роботи.

Раніше ми писали, скільки біткоїнів належить Майклу Сейлору. Співзасновник MicroStrategy Майкл Сейлор не продав жодного свого Біткоїна. Він пояснює, що провідна криптовалюта здатна створити багатство поколінь для сім’ї або корпорації.

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За матеріалами: Finbold.