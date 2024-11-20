Кійосакі зробив неймовірний прогноз щодо Біткоїна

Відомий інвестор і автор бестселера про особисті фінанси «Багатий тато — бідний тато» Роберт Кійосакі, підтримав кількамісячний прогноз ціни Біткоїна Майкла Сейлора у своєму дописі, опублікованому пізно ввечері 19 листопада

Кійосакі, який сам не вперше робить «бичачі» прогнози щодо BTC, висловив думку, що генеральний директор MicroStrategy може мати рацію у своїй оцінці, що головна криптовалюта світу з часом коштуватиме $13 млн за монету, назвавши керівника компанії «дуже розумним хлопчиком».

Автор вважає, що інвестування $9 000 у Біткоїн, навіть за нинішніх високих цін, принесе величезні прибутки.

Цікаво, що Кійосакі прорахувався у своєму твіті. Він сказав, що на $9 000 можна купити 0,01 BTC, тоді як насправді можна купити майже 0,1 BTC за ціною криптовалюти на момент публікації в $93 217.

З іншого боку, автор мав рацію, зазначаючи, що ця покупка зрештою зробить трейдера мільйонером — при ціні Біткоїна в $13 млн інвестиція в $9 000 коштувала б приблизно $1,3 млн — хоча, можливо, варто сказати, що цінова мета Сейлора була на 2045 рік.

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Незважаючи на прорахунок і надзвичайно довгий термін інвестування, ця рекомендація може мати певні переваги для трейдера, який може витратити $9 000 у 2024 році, не отримавши прибутку протягом 21 року.

Роберт Кійосакі вже багато років є відомим «биком» Біткоїна, і, зважаючи на показники ринку криптовалют у 2024 році, дотримання його порад принесло б величезні прибутки.

В середині квітня, коли BTC торгувався на рівні близько $61 000, трейдер, який придбав монету на $1 000, коли Кійосакі вперше підтримав її в пості на Facebook у 2017 році, мав би майже $15 000. З того часу Біткоїн виріс ще на 50%.

Хоча неможливо визначити достовірність 21-річного цінового прогнозу Майкла Сейлора до 2045 року, Біткоїн продемонстрував вражаючий ріст до 2024 року.

Загалом, з початку року криптовалюта зросла на 114,50%, причому два найбільших сплески відбулися в першому кварталі року — в період, коли було досягнуто першого нового історичного максимуму (ATH) 2024 року — і за останні 30 днів.

Останній період, мабуть, навіть більш вражаючий, оскільки він характеризувався зростанням на 36,73% і ATH $94 000, що свідчить про те, що довгоочікувані $100 000 можуть бути в межах досяжності ще до Нового року.

Нагадаємо, що Роберт Кійосакі пояснив свою прихильність до Біткоїна. Він позиціонував пояснення як просту дихотомію — володіння BTC робить його багатшим, в той час як зберігання його багатства в більш традиційній валюті, такій як долар, робить його біднішим.

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За матеріалами: Finbold.