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Кійосакі розповів доки він купуватиме Біткоїн

12.11.2024 19:40
Ольга Деркач
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Роберт Кійосакі, легендарний автор книги «Багатий тато — бідний тато» та один з найактивніших прихильників Біткоїна у фінансовому світі, щойно оприлюднив свій наступний великий крок у криптопросторі

Кійосакі розповів доки він купуватиме Біткоїн

Кійосакі розповів доки він купуватиме Біткоїн Фото: facebook.com/RobertKiyosaki, pngwing.com

У твіті від 12 листопада Кійосакі заявив: «Біткоїн дорожче $88 000. Я буду продовжувати купувати Біткоїн, поки він не перевищить $100 000. Тоді я зупинюся. Не час жадібничати».

Заява Кійосакі — це більше, ніж просто стратегія, це філософія. Він не женеться за короткостроковою вигодою або роздуває ціну Біткоїна — він застосовує вічні принципи власної інвестиційної філософії, поєднуючи обережність з амбіціями.

Хоча у багатьох інвесторів може виникнути спокуса продавати на таких високих рівнях, Кійосакі бачить можливості, але також і межу — точку, в якій дисципліна бере гору над азартом.

Раніше цього місяця Кійосакі поділився своїми думками щодо мислення деяких інвесторів, які вважають зростання ціни Біткоїна «занадто великим». Говорячи образно, він пояснив: «Біткоїн коштує $76 000. Це занадто дорого. Я почекаю, поки ціна впаде».

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Він додав, що ціни самі по собі не створюють багатство; скоріше, «що робить багату людину багатою, так це те, скільки монет або унцій вона має під своїм контролем». Слова Кійосакі свідчать про те, що він зосереджується на накопиченні та контролі над активами, а не на короткострокових цінових коливаннях, що є свідченням справжнього мислення «багатого тата».

Розмірковуючи про свій власний шлях, Кійосакі визнав, що не купував Біткоїн за найнижчими цінами, але він задоволений своїм вибором.

«Я хотів би купити біткоїн по $10 за монету, але я цього не зробив. Я почав купувати по $6 000 і я радий, що зробив це. Сьогодні я маю 73 біткоїни. Я теж хотів би, щоб Біткоїн повернувся до $10 за монету, але «бажання» ніколи не робило бідних людей багатшими», — розмірковує він.

Раніше ми писали, що Кійосакі пояснив, чому він вірить, що Біткоїн призведе до кінця існування фіатних валют, таких як долар США.

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За матеріалами: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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