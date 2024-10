Роберт Кійосакі зробив важливе попередження інвесторам про фальшивий долар

Відомий інвестор і прихильник Біткоїна опублікував важливу заяву про найпопулярніший у світі актив

Роберт Кійосакі відомий як інвестор та автор популярної книги про управління активами «Багатий тато — бідний тато», звернувся до своїх підписників на Х, щоб обговорити важливе питання.

Кійосакі вкотре звернув увагу спільноти на те, що долар США вже не той, що був раніше. У 1971 році, написав він на Х, президент США Річард Ніксон позбавив долар золотого забезпечення, і відтоді долар США підтримується за допомогою казначейських облігацій і бондів США. Після цього, за його словами, долар США став «фальшивим».

Далі він відсилає читачів до своєї вищезгаданої книги «Багатий тато — бідний тато» та деяких важливих тверджень про долар та інші активи, які підтримували американську економіку в минулому.

FAKE $ The US dollar became fake in 1971 when President Nixon took the dollar off the gold standard. Since 1971 the US dollar was propped up via US Treasuries and bonds.

That is why I stated in Rich Dad Poor Dad 1: “The rich don’t world for (fake) money 2: Your house is not an…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) October 14, 2024