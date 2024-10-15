Роберт Кійосакі зробив важливе попередження інвесторам про фальшивий долар

Відомий інвестор і прихильник Біткоїна опублікував важливу заяву про найпопулярніший у світі актив

Роберт Кійосакі відомий як інвестор та автор популярної книги про управління активами «Багатий тато — бідний тато», звернувся до своїх підписників на Х, щоб обговорити важливе питання.

Кійосакі вкотре звернув увагу спільноти на те, що долар США вже не той, що був раніше. У 1971 році, написав він на Х, президент США Річард Ніксон позбавив долар золотого забезпечення, і відтоді долар США підтримується за допомогою казначейських облігацій і бондів США. Після цього, за його словами, долар США став «фальшивим».

Далі він відсилає читачів до своєї вищезгаданої книги «Багатий тато — бідний тато» та деяких важливих тверджень про долар та інші активи, які підтримували американську економіку в минулому.

FAKE $ The US dollar became fake in 1971 when President Nixon took the dollar off the gold standard. Since 1971 the US dollar was propped up via US Treasuries and bonds. That is why I stated in Rich Dad Poor Dad 1: “The rich don’t world for (fake) money 2: Your house is not an… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) October 14, 2024

Кійосакі стверджує, що справді багаті люди не заощаджують «фальшиві долари США» і що «ваш будинок не є активом». Третя заява, яка віддзеркалювала першу, була по суті такою: «Ощадливі люди — невдахи».

Оскільки долар не забезпечений золотом і сильно знецінився за останні десятиліття, то заощаджувати долари безглуздо. Будинок не є активом, оскільки нерухомість може легко обвалитися (як це сталося під час кризи 2008 року, коли обвалився ринок іпотечних облігацій). Крім того, отримуючи іпотечний кредит, людина потрапляє в довгострокову заборгованість перед банком.

“Я буду купувати всі біткоїни, які зможу”

На вихідних Кійосакі також опублікував твіт про фінансову кризу 2008 року, заявивши, що тоді “злочинці з ФРС і Мінфіну” почали друкувати трильйони доларів, нічим не підкріплених, намагаючись зупинити депресію, що насувалася. Можливо, повторення Великої депресії й вдалося уникнути таким чином, допускає він.

Кійосакі вважає, що найстабільнішими активами є золото, срібло та Біткоїн. Але навіть вони можуть обвалитися, визнає він. Однак він написав, що все одно продовжуватиме купувати BTC:

«Очевидно, що я буду купувати весь Біткоїн, який зможу, а також інші активи за вигідними цінами».

Про те, куди рекомендує інвестувати Кійосакі, окрім Біткоїна, золота та срібла, ми писали раніше.

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За матеріалами U.Today