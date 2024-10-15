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Роберт Кійосакі зробив важливе попередження інвесторам про фальшивий долар

15.10.2024 16:20
Олеся Крамаренко
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Відомий інвестор і прихильник Біткоїна опублікував важливу заяву про найпопулярніший у світі актив

Роберт Кійосакі зробив важливе попередження інвесторам про фальшивий долар

Фото: facebook.com/RobertKiyosaki, pexels.com

Роберт Кійосакі відомий як інвестор та автор популярної книги про управління активами «Багатий тато — бідний тато», звернувся до своїх підписників на Х, щоб обговорити важливе питання.

Кійосакі вкотре звернув увагу спільноти на те, що долар США вже не той, що був раніше. У 1971 році, написав він на Х, президент США Річард Ніксон позбавив долар золотого забезпечення, і відтоді долар США підтримується за допомогою казначейських облігацій і бондів США. Після цього, за його словами, долар США став «фальшивим».

Далі він відсилає читачів до своєї вищезгаданої книги «Багатий тато — бідний тато» та деяких важливих тверджень про долар та інші активи, які підтримували американську економіку в минулому.

Кійосакі стверджує, що справді багаті люди не заощаджують «фальшиві долари США» і що «ваш будинок не є активом». Третя заява, яка віддзеркалювала першу, була по суті такою: «Ощадливі люди — невдахи».

Оскільки долар не забезпечений золотом і сильно знецінився за останні десятиліття, то заощаджувати долари безглуздо. Будинок не є активом, оскільки нерухомість може легко обвалитися (як це сталося під час кризи 2008 року, коли обвалився ринок іпотечних облігацій). Крім того, отримуючи іпотечний кредит, людина потрапляє в довгострокову заборгованість перед банком.

“Я буду купувати всі біткоїни, які зможу”

На вихідних Кійосакі також опублікував твіт про фінансову кризу 2008 року, заявивши, що тоді “злочинці з ФРС і Мінфіну” почали друкувати трильйони доларів, нічим не підкріплених, намагаючись зупинити депресію, що насувалася. Можливо, повторення Великої депресії й вдалося уникнути таким чином, допускає він.

Кійосакі вважає, що найстабільнішими активами є золото, срібло та Біткоїн. Але навіть вони можуть обвалитися, визнає він. Однак він написав, що все одно продовжуватиме купувати BTC:

«Очевидно, що я буду купувати весь Біткоїн, який зможу, а також інші активи за вигідними цінами».

Про те, куди рекомендує інвестувати Кійосакі, окрім Біткоїна, золота та срібла, ми писали раніше.

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За матеріалами U.Today

Рубрики: ГрошіІнвестиціїСвітНовини
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Роберт Кійосакі зробив важливе попередження інвесторам про фальшивий долар

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