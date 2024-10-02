Роберт Кійосакі розповів про найдивнішу інвестиційну пораду в його житті

Відомий інвестор і автор бестселера з особистих фінансів «Багатий тато — бідний тато» розповів про інвестиції, які, як йому сказали, підтримує сам Ісус Христос

Письменник заявив, що до його подруги звернулася людина, яка стверджувала, що Ісус сказав йому «розповісти всім, що іракські динари найбезпечніші та найкращі».

Хоча формулювання питання є досить дивним, як прокоментував Кійосакі, насправді воно є продовженням давньої афери. Шахраї представляють іракський динар як валюту, яка, безсумнівно, швидко зростатиме в ціні. Тим часом валюта, навпаки, знецінилася відносно долара США.

When times get wierd….the weird turn pro. A friend was pitched an investment in Iraqi Dinars. I do not know anything about the investment potential of Iraqi Dinars. What was WIERD was the person pitching the deal. She said “Jesus told me to tell everyone that Iraqi… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) September 30, 2024

Коли часи стають дивними, дивні стають професіоналами. Моїй знайомій запропонували інвестувати в іракські динари. Я нічого не знаю про інвестиційний потенціал іракських динарів. Що було дивним, так це те, що людина, яка пропонувала угоду, сказала: «Ісус сказав мені, щоб я розповідала всім, що іракські динари найбезпечніші й найкращі».

Кійосакі завершив свій твіт попередженням для своїх підписників:

Це стає дивним, тому будьте дуже обережні з тими, хто дає вам інвестиційні поради… навіть якщо це Ісус.

Кіосакі рекомендує «божественні» активи

Хоча відомого автора не переконали начебто поради Ісуса інвестувати в іракську валюту, Кіосакі, як відомо, захоплюється і рекомендує «божественні» активи.

Однією з його улюблених інвестицій є, власне, те, що він називає «Божими грошима» — золото. Він часто і неодноразово рекомендував купувати його, оскільки, на його думку, це хороший спосіб для трейдерів захиститися від прийдешнього великого краху.

Роберт Кійосакі також вважає, що «народні гроші» — Біткоїн (BTC) — це ще один актив, в який варто інвестувати, особливо враховуючи його думку про те, що державний борг США «вб’є» американців. Так, на початку вересня він порівняв BTC, золото і срібло з «фальшивими» активами, такими як американські облігації.

Чи виправдовуються рекомендації Р. Кійосакі

Прогнози Кійосакі щодо золота поки що виявилися вірними, оскільки дорогоцінний метал торгується все вище, і сьогодні, 2 жовтня, на момент написання матеріалу, ціна золота становить $2,649,195 після 30-денного зростання на 5,92%.

З іншого боку, Біткоїн, головна криптовалюта світу, зазнала значного спаду після ракетного удару Ірану по Ізраїлю 1 жовтня. Наразі ціна BTC становить $61 242 після падіння на 3,95 % на 24-годинному графіку.

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За матеріалами finbold.com