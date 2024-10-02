close-btn
PaySpaceMagazine

Роберт Кійосакі розповів про найдивнішу інвестиційну пораду в його житті

02.10.2024 17:00
Олеся Крамаренко
Читати росiйською

Відомий інвестор і автор бестселера з особистих фінансів «Багатий тато — бідний тато» розповів про інвестиції, які, як йому сказали, підтримує сам Ісус Христос

Роберт Кійосакі розповів про найдивнішу інвестиційну пораду в його житті

Фото: pngwing.com, freepik.com

Письменник заявив, що до його подруги звернулася людина, яка стверджувала, що Ісус сказав йому «розповісти всім, що іракські динари найбезпечніші та найкращі».

Хоча формулювання питання є досить дивним, як прокоментував Кійосакі, насправді воно є продовженням давньої афери. Шахраї представляють іракський динар як валюту, яка, безсумнівно, швидко зростатиме в ціні. Тим часом валюта, навпаки, знецінилася відносно долара США.

Коли часи стають дивними, дивні стають професіоналами. Моїй знайомій запропонували інвестувати в іракські динари. Я нічого не знаю про інвестиційний потенціал іракських динарів. Що було дивним, так це те, що людина, яка пропонувала угоду, сказала: «Ісус сказав мені, щоб я розповідала всім, що іракські динари найбезпечніші й найкращі».

Кійосакі завершив свій твіт попередженням для своїх підписників:

Це стає дивним, тому будьте дуже обережні з тими, хто дає вам інвестиційні поради… навіть якщо це Ісус.

Кіосакі рекомендує «божественні» активи

Хоча відомого автора не переконали начебто поради Ісуса інвестувати в іракську валюту, Кіосакі, як відомо, захоплюється і рекомендує «божественні» активи.

Однією з його улюблених інвестицій є, власне, те, що він називає «Божими грошима» — золото. Він часто і неодноразово рекомендував купувати його, оскільки, на його думку, це хороший спосіб для трейдерів захиститися від прийдешнього великого краху.

Роберт Кійосакі також вважає, що «народні гроші» — Біткоїн (BTC) — це ще один актив, в який варто інвестувати, особливо враховуючи його думку про те, що державний борг США «вб’є» американців. Так, на початку вересня він порівняв BTC, золото і срібло з «фальшивими» активами, такими як американські облігації.

Чи виправдовуються рекомендації Р. Кійосакі

Прогнози Кійосакі щодо золота поки що виявилися вірними, оскільки дорогоцінний метал торгується все вище, і сьогодні, 2 жовтня, на момент написання матеріалу, ціна золота становить $2,649,195 після 30-денного зростання на 5,92%.

З іншого боку, Біткоїн, головна криптовалюта світу, зазнала значного спаду після ракетного удару Ірану по Ізраїлю 1 жовтня. Наразі ціна BTC становить $61 242 після падіння на 3,95 % на 24-годинному графіку.

Вам може бути це цікаво:

За матеріалами finbold.com

Рубрики: ГрошіІнвестиціїСвітНовини
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Bitwise подала заявку на реєстрацію XRP-ETF 02.10.2024

Bitwise подала заявку на реєстрацію XRP-ETF
Репортаж із IT Arena 2024: Підсумки стартап-змагань та перспективи українських інновацій 02.10.2024

Репортаж із IT Arena 2024: Підсумки стартап-змагань та перспективи українських інновацій
3 альткоїни, які можуть перетворити $100 на $1000 у жовтні 01.10.2024

3 альткоїни, які можуть перетворити $100 на $1000 у жовтні
Що таке тикер криптовалюти, і чому він має таке значення під час трейдингу 30.09.2024

Що таке тикер криптовалюти, і чому він має таке значення під час трейдингу
Окрім Біткоїна, золота та срібла: куди рекомендує інвестувати Кійосакі 27.09.2024

Окрім Біткоїна, золота та срібла: куди рекомендує інвестувати Кійосакі
Баффет продав акції відомої компанії на $860 млн — що відбувається 26.09.2024

Баффет продав акції відомої компанії на $860 млн — що відбувається
Вибір редакції
Всі
Репортаж із IT Arena 2024: Підсумки стартап-змагань та перспективи українських інновацій
ТОП статей 02.10.2024

Репортаж із IT Arena 2024: Підсумки стартап-змагань та перспективи українських інновацій

 Що таке тикер криптовалюти, і чому він має таке значення під час трейдингу
ТОП статей 30.09.2024

Що таке тикер криптовалюти, і чому він має таке значення під час трейдингу
Останні новини
Сьогодні  19:40

Mastercard створить єдиний хаб для керування підписками

 Сьогодні  19:00

NASA планує вирощувати на Місяці будинки з грибів і водоростей

 Сьогодні  18:20

Скільки аукціони «Земельного банку» принесли бюджету

 Сьогодні  17:40

Засновники бізнесів все менше довіряють найманим управлінцям — Опендатабот

 Сьогодні  17:00

Роберт Кійосакі розповів про найдивнішу інвестиційну пораду в його житті

 Сьогодні  16:20

ПриватБанк, WOG і Visa запартнерились для підтримки бізнесу

 Сьогодні  15:40

Vodafone запускає новий набір у школу Big Data Lab

 Всі новини
credit link image