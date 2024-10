Роберт Кійосакі розповів про найдивнішу інвестиційну пораду в його житті

Відомий інвестор і автор бестселера з особистих фінансів «Багатий тато — бідний тато» розповів про інвестиції, які, як йому сказали, підтримує сам Ісус Христос

Письменник заявив, що до його подруги звернулася людина, яка стверджувала, що Ісус сказав йому «розповісти всім, що іракські динари найбезпечніші та найкращі».

Хоча формулювання питання є досить дивним, як прокоментував Кійосакі, насправді воно є продовженням давньої афери. Шахраї представляють іракський динар як валюту, яка, безсумнівно, швидко зростатиме в ціні. Тим часом валюта, навпаки, знецінилася відносно долара США.

When times get wierd….the weird turn pro.

A friend was pitched an investment in Iraqi Dinars. I do not know anything about the investment potential of Iraqi Dinars.

What was WIERD was the person pitching the deal.

She said “Jesus told me to tell everyone that Iraqi…

