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Роберт Кійосакі заявляє, що його борг перевищує $1 млрд

11.08.2024 15:00
Олеся Крамаренко
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«Якщо я збанкрутую, збанкрутує й банк», — стверджує автор книги «Багатий тато, бідний тато»

Роберт Кійосакі заявляє, що його борг перевищує $1 млрд

Фото: pngwing.com, freepik.com

Автор бестселерів з особистих фінансів і підприємець визнає, що має понад $1 млрд боргу і не вважає, що це погано.

«Якщо збанкрутую я, збанкрутує банк», — сказав автор книги “Багатий тато, бідний тато” Роберт Кійосакі у відеоролику, опублікованому в Instagram. «Це не моя проблема».

Все тому, що його борг був використаний для придбання активів, зазначив він у відео.

«У мене мільярд доларів боргу, тому що борг — це гроші», — сказав Кійосакі під час інтерв’ю в подкасті “Disruptors”.

Це пов’язано з його стратегією використання грошових надходжень для придбання дорогоцінних металів, таких як золото або срібло, які, на думку Кіосакі, збережуть свою вартість, поки долар США коливається.

 

Хороший борг, поганий борг

Кійосакі — один з найвідоміших в США фахівців з особистих фінансів. Його книга 1997 року «Багатий тато, бідний тато», була продана тиражем понад 40 мільйонів примірників. У своїх книгах і публічних виступах Кіосакі проповідує цінність «хорошого боргу» на противагу «поганому боргу».

Так званий «хороший борг» використовується для інвестування в такі активи, як нерухомість або бізнес — витрати, які «кладуть гроші у вашу кишеню».

З іншого боку, «поганий борг» використовується для фінансування зобов’язань — того, що коштує вам грошей щомісяця, наприклад, автомобіль або новий телевізор.

«Мене навчили використовувати борги, щоб розбагатіти, — сказав Кійосакі в інтерв’ю. «Більшість людей використовують борги, щоб збідніти».

Унікальні погляди на багатство

У книзі «Багатий тато, бідний тато» Кіосакі заперечує думку про те, що високий дохід є єдиним шляхом до багатства, і натомість доводить переваги підприємництва, зваженого прийняття ризиків та пасивного доходу від інвестицій.

Власна імперія Кійосакі була предметом суперечок. Його компанія Rich Global LLC подала заяву про банкрутство у 2012 році після судової тяганини. Його критикували за те, що його семінари не виконують обіцянок допомогти відвідувачам розбагатіти, а дехто навіть закликав бойкотувати його книгу.

Кійосакі продовжує дотримуватися своїх фінансових поглядів. Він каже своїм підписникам, що «готівка — це сміття» і що він не довіряє долару США, називаючи його «фальшивкою». Замість цього він рекомендував інвестувати в такі активи, як дорогоцінні метали, Біткоїн або худобу породи Вагю.

За останні кілька років він також зробив кілька попереджень про майбутню ринкову кризу. В окремому подкасті він зазначив, що Сполучені Штати переживають «кінець імперії», який може загрожувати фінансовій системі.

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За матеріалами marketwatch.com

Рубрики: ГрошіСвітНовини
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