close-btn
PaySpaceMagazine

Книги про криптовалюту та трейдинг: сучасні тренди бізнесу

21.11.2025 14:45
Микола Деркач
Новини компанії
ТОП статей

Світ бізнесу стрімко змінюється, і сьогодні все більше українців та людей у всьому світі шукають можливості заробітку поза традиційними професіями. Одними з найактуальніших напрямків стали криптовалютний ринок та біржовий трейдинг.

Ще десять років тому ці слова були відомі лише вузьким колам спеціалістів, а сьогодні вони звучать майже у кожній розмові про фінансовий успіх. Зросла і кількість літератури, яка допомагає новачкам та досвідченим інвесторам розібратися в ринках, стратегіях і безпеці

Книги про криптовалюту та трейдинг: сучасні тренди бізнесу

Чому криптовалюта стала глобальним трендом

Криптовалюта – це не просто новий формат грошей. Вона уособлює свободу, децентралізацію та технологічний прорив. Популярність цифрових активів у світі пояснюється кількома чинниками:

  1. Можливістю заробітку на купівлі та продажу монет.
  2. Незалежністю від банківських систем, державного контролю та кордонів.
  3. Миттєвими міжнародними транзакціями без посередників.
  4. Розвитком технологій блокчейну, які відкривають перспективи для бізнесу, освіти, медицини й управління даними.

В Україні інтерес до криптовалют особливо високий. Причини прості: багато людей хочуть фінансової свободи, можливості працювати онлайн та інвестувати в інструменти з високим потенціалом.

Трейдинг: фінанси, стратегія і аналітика

На відміну від довгострокових інвестицій, трейдинг – це активна робота з фінансовими інструментами. Він вимагає:

  • вміння аналізувати ринок,
  • розуміти ризики,
  • контролювати емоції,
  • вивчати індикатори та стратегії.

Як і криптовалюта, трейдинг стає привабливим завдяки доступності інформації, онлайн-платформ і можливості працювати з будь-якої точки світу.

Книги про криптовалюту та трейдинг: сучасні тренди бізнесу

Які книги допоможуть розібратися?

Якщо ви хочете зануритись у тему професійніше, варто звернути увагу на сучасні видання українською – відомі книги про криптовалюту. Серед них:

«Криптовалюта і блокчейн» – Monolith Bizz

Доступна енциклопедія для тих, хто хоче зрозуміти основи крипторинку, технологію блокчейну та фундаментальні принципи цифрових грошей. Підійде навіть новачкам.

«Золотий ґрааль криптовалютного трейдингу» – Андрій Мероник

Практична книга від українського автора про методи аналізу, торгові стратегії та психологію трейдера. Особливо цінна завдяки прикладам з реальних ситуацій.

«Непереможена. Моя битва за викриття королеви криптомафії» – Дженніфер Макадам та Дуґлас Томпсон

Нон-фікшн історія про найбільшу криптоаферу у світі – OneCoin. Видання нагадує, що поряд з великими прибутками існують і масштабні ризики.

«Технології блокчейн та криптовалюта: ризики та кібербезпека» – Юрій Когут

Книга для тих, хто хоче розібратися в захисті даних, методах шахрайства й інструментах безпеки. Важливе читання, адже втрата цифрових активів може відбутися за одну хвилину, якщо не мати базових навичок кібергігієни.

Українські книги – доступні та актуальні

Тренди фінансового світу змінюються швидко, та сьогодні українським читачам більше не потрібно шукати інформацію лише англійською мовою.

На полицях книгарень є сучасні друковані видання українською, що пояснюють трейдинг і криптовалюту просто, доступно і професійно.

Це означає, що ринок дорослішає, а знання стають масовими. А там, де є знання – з’являються нові можливості, бізнеси й успішні історії. Тому різноманітна бізнес-література стане у пригоді кожному – https://book-ye.com.ua/nehudozhnja-literatura/biznes-literatura/

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Кити масово спродують XRP: ціна падає

Криптотрейдер заробив $2,5 млн за три дні: у що інвестував

Кійосакі розповів, що саме може відновити Біткоїн після падіння

Рубрики: ІнвестиціїКриптовалютиСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніСтатті
google news
Новини по темі
Ціна Біткоїна впала до $82 тис, ліквідації наближаються до $2 млрд 21.11.2025

Ціна Біткоїна впала до $82 тис, ліквідації наближаються до $2 млрд
Кити масово спродують XRP: ціна падає 21.11.2025

Кити масово спродують XRP: ціна падає
Біткоїн тримається в межах $90 тис., але відбувається щось дивне — Джим Крамер 20.11.2025

Біткоїн тримається в межах $90 тис., але відбувається щось дивне — Джим Крамер
BlackRock продала біткоїнів на $500 млн за добу 20.11.2025

BlackRock продала біткоїнів на $500 млн за добу
Скільки б ви отримали, інвестувавши у Біткоїн $1000 на початку 2025 19.11.2025

Скільки б ви отримали, інвестувавши у Біткоїн $1000 на початку 2025
Mastercard і Polygon замінять адреси криптогаманців простими іменами 18.11.2025

Mastercard і Polygon замінять адреси криптогаманців простими іменами
Вибір редакції
Всі
Книги про криптовалюту та трейдинг: сучасні тренди бізнесу
ТОП статей 21.11.2025

Книги про криптовалюту та трейдинг: сучасні тренди бізнесу

 Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
ТОП статей 06.11.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: десять років у центрі фінансових інновацій
Останні новини
Сьогодні  17:30

Скільки українці сплатили військового збору в 2025

 Сьогодні  16:00

Google випустила Nano Banana Pro — оновлену модель для генерації зображень

 Сьогодні  14:50

Ціна Біткоїна впала до $82 тис, ліквідації наближаються до $2 млрд

 Сьогодні  14:45

Книги про криптовалюту та трейдинг: сучасні тренди бізнесу

 Сьогодні  13:40

Кити масово спродують XRP: ціна падає

 Сьогодні  12:30

Венчурний фонд SMRK інвестував $500 000 в український ШІ-стартап MyChatBot

 Сьогодні  11:20

Де в Україні відкривають найбільше ФОПів

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.