Кити масово спродують XRP: ціна падає

XRP знову опинився під тиском продажів, особливо після того, як ончейн-дані показали: великі власники скинули близько 190 млн токенів лише за два дні

На момент написання матеріалу XRP обвалилася до рівня трохи вище $2 — майже на 16,5% нижче на тижневому графіку, та близько -20% на місячному.

Історичні дані свідчать, що протягом листопада XRP рухається вниз від позначок вище $2,30, демонструючи вразливість ринку до нових хвиль розпродажів з боку великих власників.

Масові продажі XRP з боку великих гаманців

Останні дані опублікував ончейн-аналітик Алі Мартінес, який поділився графіком розподілу великих холдерів, створеним платформою Santiment. Візуалізація порівнює ціну XRP з сукупними балансами адрес, що утримують від 1 млн до 10 млн токенів.

190 million $XRP sold by whales in the last 48 hours! pic.twitter.com/nB0P7jADCx — Ali (@ali_charts) November 20, 2025

З початку серпня сіра зона, що відображає ці баланси, стабільно знижується, так само як і чорна лінія, що показує серію нижчих максимумів ціни XRP. Найрізкіше падіння відбувається в середині листопада, коли на графіку видно швидке скорочення балансів приблизно на 190 млн XRP за 48 годин. Це свідчить про агресивну фіксацію прибутку або зниження ризиків середніх за розміром китів.

Це не перший випадок, коли великі гаманці зменшують експозицію на зростанні. У вересні аналогічний аналіз Мартінеса показував продаж 160 млн XRP протягом двох тижнів після того, як токен ненадовго піднявся вище $3. Тоді за цим послідував період охолодження, під час якого XRP віддав частину зростання та перейшов у широку зону консолідації.

Зараз схожа картина повторюється: листопадовий спад вписується у масштабний тренд розпродажів з боку великих власників, що почався після літнього ралі XRP до нових максимумів циклу.

Читайте також: Біткоїн тримається в межах $90 тис., але відбувається щось дивне — Джим Крамер

Дані про рухи XRP на біржах

Ширші ончейн-дані та статистика потоків на біржі за листопад посилюють припущення, що ринок перебуває саме у фазі продажів, а не накопичення.

Дослідження, опубліковане на початку місяця, показало зростання обсягів переказів з великих гаманців XRP на біржі, зокрема Binance. Це вказує, що великі гравці готували ліквідність для продажу заздалегідь, а не реагували на окремі новини.

Паралельно індикатори «сплячої» пропозиції фіксують активізацію раніше неактивних монет — класичний сигнал того, що довгострокові холдери виходять із позицій або їх скорочують на тлі ослаблення цінового імпульсу.

Особливо показовим є збіг останнього скидання 190 млн XRP із посиленою ринковою увагою до майбутніх спотових XRP-ETF. Водночас, попри очікування щодо інституційного капіталу, великі гаманці продають на цьому інформаційному тлі, а не накопичують, що натякає: частина інвесторів воліє зафіксувати прибуток до появи нового драйвера попиту, а не робити ставку на миттєвий приплив коштів.

Аналіз ціни XRP

З технічної точки зору XRP перебуває у вразливій зоні. Ціна опустилася від $2,30–$2,35 на початку місяця до рівня трохи вище $2, неодноразово не змiгши повернути колишні підтримки.

Аналітики, які стежать за денними графіками, зазначають: індикатори RSI та MACD залишаються пригніченими, що демонструє слабку зацікавленість покупців і зберігає ризики подальшого зниження в разі посилення продажів. Пробій нижче $2,05 відкрив шлях до психологічного рівня нижче $2, тоді як для нейтралізації поточного ведмежого сценарію потрібне стійке повернення вище приблизно $2,25–$2,30.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки б ви отримали, інвестувавши у Біткоїн $1000 на початку 2025

Біткоїн обвалився нижче $90 тис.: огляд крипторинку

Криптотрейдер заробив $2,5 млн за три дні: у що інвестував

За матеріалами finbold.com.