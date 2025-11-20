Біткоїн тримається в межах $90 тис., але відбувається щось дивне — Джим Крамер

Біткоїн торгується у межах $89-91 тис., і настрій навколо нього зовсім не позитивний. За останній тиждень ціна впала приблизно на 12% і вже майже на 30% нижча за жовтневий пік понад $125 000. Така ситуація дедалі більше нагадує крихку рівновагу

Саме на цьому і наголосив Джим Крамер у своєму новому дописі на X. 19 листопада він написав зі свого офіційного акаунта:

«Здається, що якась група намагається втримати Біткоїн вище $90 000. Я люблю Біткоїн, але мені не подобаються жодні деривативи, створені для того, щоб гратися з ним, маніпулювати ним або майнити його».

Almost feels like a cabal is trying to keep Bitcoin above $90,000. I like Bitcoin but i do not like any of the derivatives created to play it or game it or mine it. — Jim Cramer (@jimcramer) November 19, 2025

Ця репліка — класичний Крамер: частково підозра, частково застереження, частково прихований комплімент самому Біткоїну. Він не накидається на актив. Він ставить під сумнів механізми навколо нього.

Крамер висловлюється на тлі невизначеності Біткоїна

Коментар Крамера пролунав у момент, коли загальне тло очевидно стало ведмежим. Біткоїн коротко опускався нижче $90 000 — уперше за багато місяців — і повністю втратив свій приріст 2025 року, перш ніж знову, хоч і ненадовго, повернутися вище цього психологічного рівня.

Водночас криптофонди, прив’язані до Біткоїна, у листопаді зафіксували відтік у мільярди доларів, а деякі з найбільших спотових продуктів відзначили рекордні дні викупів. Поєднання слабкої ціни та виходу інституційних грошей знизило загальну капіталізацію крипторинку більш ніж на трильйон доларів порівняно з початком осені.

Тому, коли Крамер говорить про «групу», яка буцімто намагається втримати Біткоїн вище $90 000, він фактично вказує на розрив між фактичною ціною та реальним настроєм ринку. Біткоїн усе ще дорогий у абсолютному вимірі, але настрої слабшають, ліквідність зменшується, та й основні потоки останнім часом були радше відтоками, ніж притоками.

Не менш важлива і друга частина його допису. Фахівець каже, що любить Біткоїн, але йому не подобаються деривативи, створені для того, щоб «гратися з ним, маніпулювати ним або майнити його». Тобто він проводить межу між прямим володінням BTC та спекуляцією навколо нього через ф’ючерси, левередж-продукти, складні ETF або інструменти, пов’язані з майнінгом.

Саме тут зараз найбільше напруження: ф’ючерсні потоки перейшли на бік ведмедів, а левередж-позиції масово закриваються через падіння ціни.

Водночас Біткоїн-ETF, які ще недавно вважалися воротами для інституційного капіталу, тепер демонструють стійкі щоденні відтоки — ознаку того, що наратив про «сильні руки» вже не працює так переконливо, як на стадії зростання.

Кійосакі розповів, що саме може відновити Біткоїн після падіння

За матеріалами finbold.com.