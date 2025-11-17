Кійосакі розповів, що саме може відновити Біткоїн після падіння

Автор книги «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі заявив, що на тлі поточного краху крипторинку головним каталізатором, який може зробити Біткоїн (BTC) ціннішим, є ймовірність масштабного друкування грошей у всьому світі, оскільки уряди стикаються з проблемою поглиблення боргового навантаження

На думку Кійосакі, світ наближається до етапу, коли розширення грошової маси стає головним інструментом підтримання функціонування фінансових систем.

Він переконаний, що така ситуація суттєво підвищить цінність дефіцитних активів, таких як Біткоїн, золото та срібло, про що він нещодавно написав у дописі в мережі X.

«Справжня причина, чому я не продаю, полягає у проблемі… Світ загруз у боргах… і я роблю ставку на “Великий друк”, як описано у книзі Лоуренса Лепарда… “The Bug Print” ось-ось розпочнеться… що зробить золото, срібло, Біткоїн та Ethereum ціннішими… тоді як фальшиві гроші знеціняться», — зазначив він.

TWO MORE THINGS: 1: I willl buy more Bitcoin when crash is over. There are only 21 million Bitcoins. 2: If you have a Cashflow Game form a Cashflow Club and bring Birds of Feather together…. Teach and learn together. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 15, 2025

Падіння крипторинку

Коментарі Кійосакі з’явилися після різкого спаду на криптовалютному та традиційному ринках, який він пояснив зростанням попиту на готівку.

Він вважає, що розпродаж зумовлений не фундаментальною слабкістю Біткоїна, а нестачею ліквідності, коли інвестори продають активи, аби покрити короткострокові фінансові потреби.

На його думку, це тимчасове явище, що відображає загальні економічні труднощі, а не зміну довгострокової вартості активу.

Автор наголосив, що не продає свої Біткоїни попри волатильність ринку. Навпаки, він підкреслив, що обмежена пропозиція в 21 млн монет залишається ключовою перевагою, особливо в часи, коли уряди можуть вдатися до масштабного «друку грошей».

Кійосакі вже давно розглядає Біткоїн як захист від знецінення валют і вважає, що нинішнє середовище лише зміцнює цю роль.

Він також зазначив, що фінансові труднощі часто змушують інвесторів продавати навіть найсильніші активи, що може пришвидшити падіння ринку. Однак він розглядає такі моменти як можливість для довгострокового накопичення, а не причину для виходу.

Намір купити більше Біткоїнів

Відповідно до своєї позиції, Кійосакі заявив, що має намір купити більше Біткоїнів, коли ринок стабілізується, очікуючи, що нова хвиля «друку грошей» зрештою підштовхне вгору активи з обмеженою пропозицією.

На момент публікації Біткоїн продовжував торгуватися нижче позначки $100 000, на рівні $95 980.

