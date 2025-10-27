close-btn
Золото може обвалитися на 30% — аналітик Bloomberg

27.10.2025 20:30
Ольга Деркач

Хоча ціни на золото зросли до рівнів, яких не бачили майже два десятиліття, перевищивши $4 000, аналітик Bloomberg Intelligence Майк Макглоун вважає, що на горизонті може бути суттєва корекція

Фото: unsplash.com, freepik.com

Фахівець зазначив, що поточне ралі золота, яке підняло його вартість на 33% вище від 200-денної ковзної середньої, нагадує попередні випадки, коли після подібного перегріву дорогоцінний метал різко дешевшав. Про це він написав у X 26 жовтня.

За його словами, золото зараз перебуває в найперекупленішому стані з 2006 року, демонструючи надмірне відхилення. Макглоун припустив, що корекція на 20–30% може бути неминучою, зважаючи на історичні закономірності після стрімких зростань.

Аналітик нагадав, що у середині 2000-х років спостерігалася схожа ситуація — коли ціна золота перевищила $700 за унцію, після чого впала більш ніж на 20%.

«Зниження — це типовий результат, і після досягнення цього рівня близько 19 років тому метал подешевшав більш ніж на 20% від свого піку», — зазначив Макглоун.

Тоді золото залишалося нижче цієї позначки понад рік, а відновлення тривало близько 16 місяців. Нині ж вартість золота перевищила критичний рівень у 33% вище 200-денної середньої — показник, який востаннє спостерігався у 2006 році.

Читайте також: Світовий борг перевищить рівень після Другої світової до 2029 року

Обережність щодо золота

Додатковий сигнал для обережності надав і головний ринковий стратег The Technical Traders Кріс Вермеулен. Він порівняв поточну ситуацію на ринку з періодом перед фінансовою кризою 2008 року та застеріг, що золото може зазнати різкого падіння на 30–35%, а за певних сценаріїв — навіть до 45%.

Вермеулен наголосив, що пік вартості золота поки не визначено, тому інвесторам варто бути готовими до потенційного спаду, щойно метал досягне свого максимуму.

Ці застереження збіглися з ослабленням золота минулого тижня, коли після кількох днів зростання ціна знову опустилася нижче $4 000.

За матеріалами finbold.com.

