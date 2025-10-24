close-btn
PaySpaceMagazine

Роберт Кійосакі попередив про FOMO і закликав купувати Біткоїн

24.10.2025 13:00
Ольга Деркач

Фінансовий письменник і відомий прихильник криптовалют Роберт Кійосакі знову закликає своїх підписників інвестувати в Біткоїн (BTC)

Роберт Кійосакі попередив про FOMO і закликав купувати Біткоїн

Фото: pixabay.com, pngwing.com

Автор книжки «Багатий тато, бідний тато» написав, що Біткоїн є «першими справді дефіцитними грошима у світі», наголосивши на його обмеженій кількості.

Він додав, що дефіцит лише зростатиме, оскільки кількість монет, які ще можна добути, швидко скорочується.

«Біткоїн — це перші справді дефіцитні гроші. Усього буде видобуто лише 21 млн монет. Світ наближається до позначки 20 млн. Попит зростатиме. FOMO реальне. Будь ласка, не запізніться», — написав Кійосакі.

Біткоїн та Ethereum — справжні гроші

Згодом Кійосакі продовжив тему і порадив інвесторам звертати увагу на суть, а не на гучні заголовки.

Він розкритикував сенсаційні публікації, які одночасно прогнозують як обвал Біткоїна, так і його стрімке зростання.

Цікаве по темі: Кійосакі радить купувати срібло, поки ще не пізно

«Я бачу «клікбейтні» заголовки на кшталт «золото, срібло, Біткоїн падають» або «Біткоїн виросте до $2 млн цього місяця». А потім ведучий каже: «Підтримайте мій канал — натисніть лайк і підпишіться». Дайте мені спокій», — написав він.

Наприкінці своєї тиради Кійосакі знову згадав державний борг США, який сягнув $37 трлн, як головну причину, чому він довіряє «твердим активам» — зокрема дорогоцінним металам.

Водночас він наголосив, що сьогодні саме Біткоїн та Ethereum також є «справжніми грошима».

Біткоїн досі слабкий

Попри увагу ЗМІ та клікбейтні обговорення, Біткоїн залишається під тиском. За місяць він подешевшав майже на 4%, а за останні сім днів — більш ніж на 1%, торгуючись на рівні близько $111 134 на момент написання.

Добовий обсяг торгів скоротився на 27,34% — до $74,78 млрд. Водночас ринкова капіталізація активу дещо відновилася, зрісши на 1,27% за день і досягнувши $2,3 трлн.

Інвестори тепер очікують на публікацію нового індексу споживчих цін (CPI), заплановану на 24 жовтня. Це стане однією з ключових макроекономічних подій, яка може вплинути на ціну Біткоїна та визначити її подальший рух у кінці місяця.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Кійосакі розкритикував Баффета й закликав купувати Біткоїн

Роберт Кійосакі назвав актив для інвестицій зі $100

Наскільки точні прогнози та корисні поради Роберта Кійосакі

Джерело: Finbold.

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Наступний рух Біткоїна залежить від трьох ключових факторів 24.10.2025

Наступний рух Біткоїна залежить від трьох ключових факторів
Крипторинок ще не ввійшов у ведмежу фазу— експерти VanEck 23.10.2025

Крипторинок ще не ввійшов у ведмежу фазу— експерти VanEck
Біткоїн вже скоро обвалиться нижче $100 000 — Standard Chartered 23.10.2025

Біткоїн вже скоро обвалиться нижче $100 000 — Standard Chartered
Скільки біткоїнів у BlackRock 22.10.2025

Скільки біткоїнів у BlackRock
Крипторинок готується до потужного злету — фінансовий аналітик 22.10.2025

Крипторинок готується до потужного злету — фінансовий аналітик
Названо найбільший ризик для Біткоїна 21.10.2025

Названо найбільший ризик для Біткоїна
Вибір редакції
Всі
Що таке стратегія «Buy the Dip» та як її правильно використовувати
ТОП статей 24.10.2025

Що таке стратегія «Buy the Dip» та як її правильно використовувати

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика
ТОП статей 14.10.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у вересні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  19:40

Наступний рух Біткоїна залежить від трьох ключових факторів

 Сьогодні  18:20

У застосунку Армія+ з’явилася нова функція

 Сьогодні  15:40

2 криптовалюти з великим потенціалом зростання

 Сьогодні  14:20

Скільки грошей на рахунках українців

 Сьогодні  13:00

Роберт Кійосакі попередив про FOMO і закликав купувати Біткоїн

 Сьогодні  11:40

Що таке стратегія «Buy the Dip» та як її правильно використовувати

 Сьогодні  10:20

НБУ випустив нові пам’ятні монети

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.