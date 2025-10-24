Роберт Кійосакі попередив про FOMO і закликав купувати Біткоїн

Фінансовий письменник і відомий прихильник криптовалют Роберт Кійосакі знову закликає своїх підписників інвестувати в Біткоїн (BTC)

Автор книжки «Багатий тато, бідний тато» написав, що Біткоїн є «першими справді дефіцитними грошима у світі», наголосивши на його обмеженій кількості.

Він додав, що дефіцит лише зростатиме, оскільки кількість монет, які ще можна добути, швидко скорочується.

«Біткоїн — це перші справді дефіцитні гроші. Усього буде видобуто лише 21 млн монет. Світ наближається до позначки 20 млн. Попит зростатиме. FOMO реальне. Будь ласка, не запізніться», — написав Кійосакі.

Біткоїн та Ethereum — справжні гроші

Згодом Кійосакі продовжив тему і порадив інвесторам звертати увагу на суть, а не на гучні заголовки.

Він розкритикував сенсаційні публікації, які одночасно прогнозують як обвал Біткоїна, так і його стрімке зростання.

Цікаве по темі: Кійосакі радить купувати срібло, поки ще не пізно

«Я бачу «клікбейтні» заголовки на кшталт «золото, срібло, Біткоїн падають» або «Біткоїн виросте до $2 млн цього місяця». А потім ведучий каже: «Підтримайте мій канал — натисніть лайк і підпишіться». Дайте мені спокій», — написав він.

Наприкінці своєї тиради Кійосакі знову згадав державний борг США, який сягнув $37 трлн, як головну причину, чому він довіряє «твердим активам» — зокрема дорогоцінним металам.

Водночас він наголосив, що сьогодні саме Біткоїн та Ethereum також є «справжніми грошима».

Біткоїн досі слабкий

Попри увагу ЗМІ та клікбейтні обговорення, Біткоїн залишається під тиском. За місяць він подешевшав майже на 4%, а за останні сім днів — більш ніж на 1%, торгуючись на рівні близько $111 134 на момент написання.

Добовий обсяг торгів скоротився на 27,34% — до $74,78 млрд. Водночас ринкова капіталізація активу дещо відновилася, зрісши на 1,27% за день і досягнувши $2,3 трлн.

Інвестори тепер очікують на публікацію нового індексу споживчих цін (CPI), заплановану на 24 жовтня. Це стане однією з ключових макроекономічних подій, яка може вплинути на ціну Біткоїна та визначити її подальший рух у кінці місяця.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Кійосакі розкритикував Баффета й закликав купувати Біткоїн

Роберт Кійосакі назвав актив для інвестицій зі $100

Наскільки точні прогнози та корисні поради Роберта Кійосакі

Джерело: Finbold.