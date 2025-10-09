close-btn
Кійосакі радить купувати срібло, поки ще не пізно

09.10.2025 17:30
Ольга Деркач

Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі знову звернув увагу на інвестиції в матеріальні активи — цього разу у фокусі опинилося срібло

Фото: freepik.com, pngwing.com

Кійосакі написав: «Срібло майже на історичному максимумі. Йому залишився лише долар, щоб перетворитися на ракету. Купіть кілька срібних монет, поки срібна ракета не злетіла із Землі».

На той момент ціна срібла становила $49,35 — менш ніж на долар нижче від психологічно важливої позначки $50. Якщо метал подолає цей рівень, це означатиме нові історичні максимуми. На думку Кійосакі, такий прорив закріпить статус срібла поряд із золотом, Біткоїном, Ethereum та іншими «реальними активами», які він називає страховкою від «кінця долара США».

Його заява пролунала на тижні, коли активи «тихої гавані» знову вийшли на перший план: золото подолало рівень $4 000, Біткоїн оновив рекорд, а Ethereum ще в серпні досяг власного максимуму. На цьому тлі стрімке зростання срібла стало відсутнім елементом у стратегії Кійосакі, який роками закликає тримати «реальні активи» замість паперових грошей.

Цікаве по темі: Кійосакі розкритикував Баффета й закликав купувати Біткоїн

Кійосакі критикує Волл-стріт

Пізніше Кійосакі звернув увагу на інвестиційні рекомендації великих банків. Коментуючи нову модель розподілу активів від Morgan Stanley — 60% акцій, 20% облігацій і 20% золота, — він заявив, що це лише підтверджує його позицію: дорогоцінні метали виграють у довгостроковій перспективі.

«Нарешті правда вийшла назовні. Факти свідчать: золото перевершує акції та облігації вже багато років… але ніхто про це не говорив», — наголосив Кійосакі

Для Кійосакі формула фінансової незалежності залишається простою. До своїх активів він зараховує золоті та срібні монети, Біткоїн, Ethereum, орендну нерухомість, нафтові свердловини та навіть худобу вагю. Саме ці інвестиції, за його словами, забезпечили йому фінансову свободу ще понад 30 років тому. А класичну модель 60/40 (акції/облігації) він називає «чарівною паличкою», яка давно втратила силу.

Хоча срібло ще не подолало позначку $50, Кійосакі переконаний: це вже сигнал. На його думку, долар поступово втрачає свою вагу, а реальні активи — золото, срібло, Біткоїн та Ethereum — залишаються найкращим захистом для інвесторів.

Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
