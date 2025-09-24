Наскільки точні прогнози та корисні поради Роберта Кійосакі

Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі давно відомий своїми похмурими прогнозами. Ще у квітні 2025 року він написав у X, що наближається «найбільший крах фондового ринку в історії», заявивши, що США вже перебувають у рецесії й рухаються до депресії. Але що нам демонструють цифри?

Його попередження акцентувалось на тому, що традиційні активи Волл-стріт — акції, облігації та пайові фонди — знищать мільйони інвесторів, особливо старше покоління, яке, за його словами, «втрачає час».

На момент його допису індекс S&P 500 становив 5 074 пункти, різко відкотившись від початкових рівнів року. Однак, всупереч драматичному прогнозу Кійосакі, індекс здійснив потужний ривок угору. Станом на 23 вересня 2025 року бенчмарк закрився на позначці 6 656 пунктів, що на 31% вище з часу його попередження і на 13,43% від початку року.

Кійосакі знову повторив свою давню мантру, що інвесторам варто виходити за межі «фейкових паперових активів» і вкладатися в те, що він називає «справжні гроші»: золото, срібло й Біткоїн (BTC). Його логіка ґрунтується на очікуваннях, що Федеральна резервна система і Міністерство фінансів США вдалися б до агресивної емісії, розганяючи інфляцію та підриваючи вартість долара.

Портфель за порадами Кійосакі зріс на 37% у 2025 році

Іронія 2025 року полягає у тому, що обидві тези частково справдилися. Американські акції повернулися до рекордних максимумів, золото оновило історичні вершини, срібло демонструє найсильніше ралі більш ніж за десятиліття, а Біткоїн піднявся на нові піки.

Інвестор, який цього року залишився в S&P 500, має понад 13% прибутку. Але той, хто пішов за порадами Кійосакі та вклався у золото, срібло та Біткоїн, заробив би майже 40%.

Раніше ми писали, щоб оцінити, наскільки добре показали себе у 2025 році улюблені активи Кійосакі, аналітики Finbold Research змоделювали портфель у $1 000, розділений рівними частинами між золотом, сріблом та Біткоїном станом на 1 січня 2025 року. Кожен актив отримав початкове розміщення у $333,33.

До 23 вересня 2025 року портфель зріс до $1 372,43, що відповідає прибутковості 37,24% від початку року.

Золото піднялося з $2 658 до $3 754 за унцію (+43,06%). Срібло стрибнуло з $29,57 до $43,89 за унцію (+47,5%). Біткоїн виріс із $94 388 до $113 080 (+21,17%). Найкраще себе показало срібло, проте всі три активи суттєво зміцнили позиції портфеля.

