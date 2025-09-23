Портфель за стратегією Кійосакі зріс майже на 40% у 2025

Відомий інвестор Роберт Кійосакі здобув широку популярність завдяки трьом речам: він автор бестселера з особистих фінансів «Багатий тато, бідний тато», постійно публікує провокативні дописи у X та невпинно робить ставки на золото, срібло й Біткоїн (BTC), залишаючись при цьому вкрай песимістичним щодо долара США

Цього року його давні прогнози на користь «реальних грошей» підтвердилися. Золото встановило нові історичні максимуми, срібло здійснило вражаюче ралі, а Біткоїн після нестабільного початку десятиліття знову піднявся до рекордних рівнів.

Щоб оцінити, наскільки добре показали себе у 2025 році улюблені активи Кійосакі, аналітики Finbold Research змоделювали портфель у $1 000, розділений рівними частинами між золотом, сріблом та Біткоїном станом на 1 січня 2025 року. Кожен актив отримав початкове розміщення у $333,33.

До 23 вересня 2025 року портфель зріс до $1 372,43, що відповідає прибутковості 37,24% від початку року.

Золото піднялося з $2 658 до $3 754 за унцію (+43,06%). Срібло стрибнуло з $29,57 до $43,89 за унцію (+47,5%). Біткоїн виріс із $94 388 до $113 080 (+21,17%). Найкраще себе показало срібло, проте всі три активи суттєво зміцнили позиції портфеля.

Інвестиційні поради «Багатого тата»

Пристрасть Кійосакі до дорогоцінних металів бере початок ще з 1990-х. Він регулярно посилався на власні інвестиції в золото й срібло ще у кінці минулого століття. Вперше публічно згадав про Біткоїн 14 серпня 2017 року, коли обережно рекомендував його у Facebook.

Цікаве по темі: Кійосакі заявив, що Трамп зробив Біткоїн ціннішим

Тоді він попереджав про високі ризики й сумнівався у довгострокових перспективах, однак визнавав користь криптовалюти як захисного активу. На той момент Біткоїн коштував близько $4 300, золото — $1 281, срібло — $17.

Інвестиція у $1 000, поділена між цими трьома активами, сьогодні перевищила б $14 500, наочно підтверджуючи силу його стратегії на «тверді активи».

До 23 вересня 2021 року його риторика стала різкішою «Купуйте золото, срібло, Біткоїн, Ethereum до найбільшого краху в історії», — попереджав він, коли Ethereum коштував $3 411.

Ті, хто дослухався, сьогодні у стабільному прибутку.

29 березня 2022 року він ще більше розширив список, написавши у Twitter: «Купуйте більше золота, срібла, Біткоїна, Ethereum та Solana до Третьої світової».

Тоді Solana торгувалася на рівні $106,33, а нині вже більш ніж подвоїлася — до $218.

Незалежно від того, наскільки тривожно звучать прогнози Кійосакі, у 2025 році його улюблені активи показали сильні результати. Дорогоцінні метали злетіли на тлі невизначеності в монетарній політиці, а Біткоїн піднявся завдяки інституційним вливанням.

З початку року його «основна трійка» — золото, срібло та Біткоїн — впевнено перевершили більшість традиційних інвестицій.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Кійосакі назвав 3 активи, які він дуже рідко продає

Один з активів Кійосакі злетів у ціні

На каналі Кійосакі Rich Dad попередили про падіння Біткоїна та Nvidia

Джерело: Finbold.