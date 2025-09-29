Роберт Кійосакі назвав актив для інвестицій зі $100

Фінансовий експерт та інвестор Роберт Кійосакі порадив, що маючи всього $100, варто звернути увагу на дорогоцінні метали

Автор книги «Багатий тато, бідний тато» пояснив: якби в нього було лише $100, він би купив срібло. За його словами, срібло багато років штучно стримували, але воно «ось-ось вибухне». Кійосакі прогнозує, що $100, вкладені сьогодні, можуть перетворитися на $500 вже протягом року.

Інвестор додав, що сам активно купує більше срібла й закликав інших не проґавити рідкісну можливість.

Його заява прозвучала у момент, коли срібло переживає один із найсильніших періодів за останнє десятиліття.

Рекордний злет срібла у 2025 році

На початку 2025 року унція коштувала близько $28,92, а до кінця вересня ціна перевищила $46 — зростання більш ніж на 55% від початку року. Лише за останні півтора місяця срібло подорожчало майже на 19%, обігнавши золото та показавши один із найпотужніших короткострокових ривків останніх років.

Цікаве по темі: Наскільки точні прогнози та корисні поради Роберта Кійосакі

Зростання підтримують як промислові, так і макроекономічні чинники. Попит на срібло зростає завдяки електроніці та відновлюваній енергетиці, особливо виробництву сонячних панелей, тоді як пропозиція залишається обмеженою. Аналітики HSBC прогнозують дефіцит понад 200 млн унцій у 2025 році, що ще більше тисне на ціни.

З макроекономічного боку, ослаблення долара США та очікування нових знижень ставки Федеральної резервної системи підвищили попит на бездоходні активи, такі як срібло. Геополітичні ризики також зміцнили його привабливість як «тихої гавані». Додатковим драйвером виступило золото, яке традиційно тягне срібло вгору, але останнє часто дає ще більший приріст.

Срібло входить до переліку активів, які Кійосакі неодноразово рекомендував для довгострокових інвестицій, підкреслюючи його роль у збереженні капіталу на тлі очікуваного ринкового краху. Окрім «білого металу», інвестор також радить звернути увагу на Біткоїн і золото.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Портфель за стратегією Кійосакі зріс майже на 40% у 2025

Кійосакі заявив, що Трамп зробив Біткоїн ціннішим

Кійосакі назвав 3 активи, які він дуже рідко продає

Джерело: Finbold.