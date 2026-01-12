close-btn
Укрзалізниця призупинила виплати за євробондами

12.01.2026
Ольга Деркач

Укрзалізниця повідомила про тимчасове призупинення з 9 січня купонних виплат за єврооблігаціями, випущеними до повномасштабного вторгнення — у 2019 та 2021 роках

Фото: unsplash.com

У компанії пояснюють крок необхідністю зберегти ліквідність, щоб забезпечити безперебійну роботу залізничних перевезень і своєчасну виплату зарплат працівникам, йдеться в пресрелізі.

За оцінкою Укрзалізниці, фінансовий тиск посилився через війну: атаки на залізничні об’єкти у 2025 році були частішими, ніж сумарно у 2023 та 2024 роках, а їхній вплив — критичнішим. Паралельно скорочуються обсяги перевезень через воєнні дії, що погіршує операційні показники та ускладнює ситуацію з ліквідністю.

Компанія зазначає, що загальна сума боргу за єврооблігаціями 2019 та 2021 років перевищує $1 млрд. Із цієї суми понад $700 млн підлягають погашенню вже в липні 2026 року.

Що стало причиною рішення

Укрзалізниця називає кілька ключових факторів, які підштовхнули до призупинення обслуговування боргу за єврооблігаціями. По-перше, очікуване падіння доходів від вантажних перевезень: у 2025 році зниження прогнозують на рівні близько 17% порівняно з 2024 роком. При цьому тарифи на вантажні перевезення, за даними компанії, залишаються регульованими та незмінними з 2022 року на тлі високої промислової інфляції.

Цікаве по темі: Укрзалізниця отримає $9,2 млн від фонду Говарда Баффета

По-друге, компанія фіксує посилення атак на залізницю: у 2025 році — 1 195 атак, що більше, ніж у 2023–2024 роках разом. Це збільшує витрати на відновлення інфраструктури, рухомого складу та іншого майна, причому як через зростання кількості об’єктів, так і через подорожчання матеріалів.

Серед інших причин Укрзалізниця також називає суттєве зростання вартості енергоресурсів і матеріалів, які використовуються для забезпечення вантажних і пасажирських перевезень. Окремо компанія вказує на історичну збитковість пасажирського сегмента: сумарний збиток від пасажирських перевезень у 2025 році, за її оцінкою, значно перевищує підтримку з держбюджету, тоді як тарифи на пасажирські перевезення залишаються незмінними з 2021 року.

Переговори з інвесторами та інші зобов’язання

У компанії підкреслюють, що попри критичний фінансовий стан у 2025 році докладали зусиль, щоб обслуговувати єврооблігації та зберігати конструктивні відносини з власниками бондів у межах очікуваної реструктуризації.

Водночас тепер Укрзалізниця заявляє, що має сфокусувати ресурси на невідкладних видатках: підтриманні стійкості залізничної системи під час постійних атак, захисті об’єктів, створенні резервів матеріалів для швидкого відновлення, а також на забезпеченні безперервного руху (зокрема закупівля пального, електроенергії та виплата зарплат).

Укрзалізниця повідомила, що за підтримки професійних радників працює над стратегічним рішенням і розраховує на конструктивні переговори з власниками єврооблігацій, щоб знизити фінансове навантаження.

