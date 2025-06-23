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Дія та УЗ запустили бонусну програму для ВПО

23.06.2025 17:00
Микола Деркач
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Активно подорожуєте країною? Укрзалізниця разом із Дією розширює програму «Залізні друзі» для ВПО. Підтверджуйте статус внутрішньо переміщеної особи й отримуйте бонуси за кожну поїздку

Дія та УЗ запустили бонусну програму для ВПО

Фото: t.me/diia_gov

Про це повідомила пресслужба Дії.

Бонуси можна обміняти на ексклюзивні пропозиції від партнерів.

Які новинки для ВПО у застосунку УЗ?

  • Подвійні обіймашки за кожну поїздку.
  • Спеціальний розділ «Для ВПО» — унікальні пропозиції тільки для вас.

Нові можливості з’являтимуться поступово для всіх користувачів після оновлення застосунку.

Перші партнери програми:

  • Укрпошта;
  • Аптека оптових цін та Аптека 911;
  • Медичний центр «Мати та дитина»;
  • Маркетплейс Liki24;
  • Фокстрот;
  • Інтернет-магазин ROZETKA.

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Як приєднатися?

  1. Оновіть застосунок Укрзалізниці.
  2. У профілі додайте статус ВПО.
  3. Підтвердьте його через Дію.
  4. І користуйтеся бонусами на повну.

Цю ініціативу Укрзалізниця запустила у партнерстві з Міністерством розвитку громад та територій, проєктом «Пліч-о-пліч» та Міністерством цифрової трансформації.

«Дія підтримує вас там, де ви зараз», — додали у пресслужбі.

Послугу отримання статусу ВПО розробило Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством соціальної політики України за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні та Уряду Швеції в межах «Проєкту підтримки Дія».

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Рубрики: Війна з РосієюДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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