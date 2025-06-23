Дія та УЗ запустили бонусну програму для ВПО

Активно подорожуєте країною? Укрзалізниця разом із Дією розширює програму «Залізні друзі» для ВПО. Підтверджуйте статус внутрішньо переміщеної особи й отримуйте бонуси за кожну поїздку
Про це повідомила пресслужба Дії.
Бонуси можна обміняти на ексклюзивні пропозиції від партнерів.
Які новинки для ВПО у застосунку УЗ?
- Подвійні обіймашки за кожну поїздку.
- Спеціальний розділ «Для ВПО» — унікальні пропозиції тільки для вас.
Нові можливості з’являтимуться поступово для всіх користувачів після оновлення застосунку.
Перші партнери програми:
- Укрпошта;
- Аптека оптових цін та Аптека 911;
- Медичний центр «Мати та дитина»;
- Маркетплейс Liki24;
- Фокстрот;
- Інтернет-магазин ROZETKA.
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Як приєднатися?
- Оновіть застосунок Укрзалізниці.
- У профілі додайте статус ВПО.
- Підтвердьте його через Дію.
- І користуйтеся бонусами на повну.
Цю ініціативу Укрзалізниця запустила у партнерстві з Міністерством розвитку громад та територій, проєктом «Пліч-о-пліч» та Міністерством цифрової трансформації.
«Дія підтримує вас там, де ви зараз», — додали у пресслужбі.
Послугу отримання статусу ВПО розробило Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством соціальної політики України за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні та Уряду Швеції в межах «Проєкту підтримки Дія».
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