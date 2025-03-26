У Дії зʼявився новий документ

Відтепер отримати витяг про пошкоджене чи зруйноване житло можна в застосунку Дія

Про це Дія повідомила у своєму Telegram-каналі.

«Додали в застосунок витяг з Реєстру пошкодженого та знищеного майна — про факт руйнування житла або подану заявку на єВідновлення. Більше не потрібно йти до установ, шукати потрібного фахівця, стояти в чергах та заповнювати папери. Декілька кліків — і документ у застосунку Дія», — йдеться в повідомлення.

Для чого потрібен витяг:

отримання пільг на комунальні послуги;

оформлення страхових та соціальних виплат;

припинення права власності на знищене житло;

долучення до програм допомоги від благодійних фондів чи бізнесу;

надання в суд.

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Як отримати документ у застосунку Дія:

У розділі Сервіси виберіть єВідновлення. Натисніть Витяги з реєстру → Почати. Виберіть потрібний тип витягу та натисніть Замовити витяг.

Готовий витяг зберігає свою актуальність протягом 24 годин.

Сервіс єВідновлення й Реєстр пошкодженого та знищеного майна були реалізовані Міністерством розвитку громад та територій України й Міністерством цифрової трансформації України в межах проєкту «Підтримка цифрової трансформації» за сприяння USAID і UK Dev. Партнер проєкту — Фонд Східна Європа.

Нагадаємо, що у Дії зʼявиться послуга онлайн-розлучення. Заступниця директора Міністерства цифрової трансформації України Валерії Коваль зазначила, що сервісом «одруження онлайн» вже скористалися понад 2 000 пар. Логічним наступним кроком може стати послуга розлучення, і наразі триває аналіз можливостей її реалізації.

Раніше ми писали, що українці зможуть користуватися e-документами в ЄС. Європейський гаманець цифрової ідентифікації запустять до кінця 2026 року — Україна успішно пройшла тестування.

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