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У Дії зʼявився новий документ

26.03.2025 18:00
Ольга Деркач
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Відтепер отримати витяг про пошкоджене чи зруйноване житло можна в застосунку Дія

У Дії зʼявився новий документ

У Дії зʼявився новий документ Фото: freepik.com

Про це Дія повідомила у своєму Telegram-каналі.

«Додали в застосунок витяг з Реєстру пошкодженого та знищеного майна — про факт руйнування житла або подану заявку на єВідновлення. Більше не потрібно йти до установ, шукати потрібного фахівця, стояти в чергах та заповнювати папери. Декілька кліків — і документ у застосунку Дія», — йдеться в повідомлення.

Для чого потрібен витяг:

  • отримання пільг на комунальні послуги;
  • оформлення страхових та соціальних виплат;
  • припинення права власності на знищене житло;
  • долучення до програм допомоги від благодійних фондів чи бізнесу;
  • надання в суд.

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Як отримати документ у застосунку Дія:

  1. У розділі Сервіси виберіть єВідновлення.
  2. Натисніть Витяги з реєстру Почати.
  3. Виберіть потрібний тип витягу та натисніть Замовити витяг.

Готовий витяг зберігає свою актуальність протягом 24 годин.

Сервіс єВідновлення й Реєстр пошкодженого та знищеного майна були реалізовані Міністерством розвитку громад та територій України й Міністерством цифрової трансформації України в межах проєкту «Підтримка цифрової трансформації» за сприяння USAID і UK Dev. Партнер проєкту — Фонд Східна Європа.

Нагадаємо, що у Дії зʼявиться послуга онлайн-розлучення. Заступниця директора Міністерства цифрової трансформації України Валерії Коваль зазначила, що сервісом «одруження онлайн» вже скористалися понад 2 000 пар. Логічним наступним кроком може стати послуга розлучення, і наразі триває аналіз можливостей її реалізації.

Раніше ми писали, що українці зможуть користуватися e-документами в ЄС. Європейський гаманець цифрової ідентифікації запустять до кінця 2026 року — Україна успішно пройшла тестування.

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Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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