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У Дії зʼявляться дозволи на зброю найближчим часом — Федоров

05.03.2025 16:20
Ольга Деркач
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Бета-тестування послуги «Дозвіл на зброю» у застосунку Дія виходить на фінальний етап, і невдовзі сервіс стане доступним для всіх громадян України

У Дії зʼявляться дозволи на зброю найближчим часом — Федоров

У Дії зʼявляться дозволи на зброю найближчим часом — Федоров Фото: unsplash.com

Про це заявив віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час брифінгу «Цифрові можливості для ветеранів: доступність та повага», повідомляє Укрінформ.

«Я хочу анонсувати послугу у Дії, яка стосується не тільки ветеранів, проте, думаю, що серед ветеранів вона також буде популярною. Це «Дозвіл на зброю». Найближчим часом, я сподіваюся, що у цьому місяці, ми вже її запустимо. Вона зараз у бета-тесті», — сказав Федоров.

Федоров наголосив, що послуга буде комплексною та включатиме не лише можливість подання заявки в Дії на отримання дозволу на зберігання, носіння чи придбання зброї. У застосунку також можна буде отримати відповідний документ, який слугуватиме офіційним підтвердженням і за потреби його можна буде пред’явити.

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«Не потрібно буде з собою носити будь-які інші дозвільні документи. Тільки документ у Дії, QR-код, як завжди», — додав Федоров.

Нагадаємо, що у Дії запустили послугу Повідомлення про відсутність звʼязку, щоб дзвінки та інтернет працювали стабільніше по всій країні. Відтепер усі користувачі можуть повідомляти про відсутність звʼязку у будь-якому місці.

Раніше ми писали, що у Дії додали фото та відео порушень до штрафів автофіксації. Раніше штрафи з камер у Дію приходили з текстовими деталями — порушення, час і місце. Зараз до цієї інформації додали ще й фото та відео.

Крім того у Дії можна оформити цифрове пенсійне посвідчення. Тепер пенсійне посвідчення доступне в електронному форматі та не вимагає паперового (фізичного) аналога. Це дозволяє отримати його швидше, без необхідності відвідувати держустанови, і робить користування ще зручнішим.

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Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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