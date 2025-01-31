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У Дії з’явилася нова корисна функція

31.01.2025 16:00
Микола Деркач
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У Дії запустили послугу Повідомлення про відсутність звʼязку, щоб дзвінки та інтернет працювали стабільніше по всій країні

У Дії з’явилася нова корисна функція

У Дії з’явилася нова корисна функція Фото: t.me/diia_gov

Про це повідомила пресслужба Дії у Telegram.

Як поскаржитися на відсутній звʼязок у Дії:

  1. Тисніть значок «Відсутній звʼязок» на стартовій сторінці у застосунку Дії.
  2. Надайте одноразовий доступ до геолокації.
  3. Вкажіть, чи проблема лише під час відключень світла.
  4. Виберіть оператора.
  5. Вкажіть, що не працює: інтернет, дзвінки чи обидві послуги.
  6. Вкажіть, де відсутній зв’язок: у приміщенні чи на вулиці.

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А як скаржитися, якщо інтернету взагалі немає?

  • Скачайте заздалегідь мапу міста чи області у Незламності на стартовому екрані Дії.
  • Повідомте про відсутній зв’язок.

Скачана мапа потрібна для того, щоб Дія запамʼятала геолокацію скарги незалежно від звʼязку з інтернетом і змогла надіслати її регулятору пізніше.

«Про одну і ту саму точку в радіусі 50 метрів поскаржитись можна лише раз на день, — йдеться у повідомленні пресслужби. — Цифровізуємо, щоб звʼязок працював і під час знеструмлень, і у дорозі, і у селі».

Нагадаємо, що у Дії додали фото та відео порушень до штрафів автофіксації.

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Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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