У Дії з’явилася нова корисна функція

У Дії запустили послугу Повідомлення про відсутність звʼязку, щоб дзвінки та інтернет працювали стабільніше по всій країні

Про це повідомила пресслужба Дії у Telegram.

Як поскаржитися на відсутній звʼязок у Дії:

Тисніть значок «Відсутній звʼязок» на стартовій сторінці у застосунку Дії. Надайте одноразовий доступ до геолокації. Вкажіть, чи проблема лише під час відключень світла. Виберіть оператора. Вкажіть, що не працює: інтернет, дзвінки чи обидві послуги. Вкажіть, де відсутній зв’язок: у приміщенні чи на вулиці.

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А як скаржитися, якщо інтернету взагалі немає?

Скачайте заздалегідь мапу міста чи області у Незламності на стартовому екрані Дії.

Повідомте про відсутній зв’язок.

Скачана мапа потрібна для того, щоб Дія запамʼятала геолокацію скарги незалежно від звʼязку з інтернетом і змогла надіслати її регулятору пізніше.

«Про одну і ту саму точку в радіусі 50 метрів поскаржитись можна лише раз на день, — йдеться у повідомленні пресслужби. — Цифровізуємо, щоб звʼязок працював і під час знеструмлень, і у дорозі, і у селі».

Нагадаємо, що у Дії додали фото та відео порушень до штрафів автофіксації.

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