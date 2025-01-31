У Дії з’явилася нова корисна функція

У Дії запустили послугу Повідомлення про відсутність звʼязку, щоб дзвінки та інтернет працювали стабільніше по всій країні
Про це повідомила пресслужба Дії у Telegram.
Як поскаржитися на відсутній звʼязок у Дії:
- Тисніть значок «Відсутній звʼязок» на стартовій сторінці у застосунку Дії.
- Надайте одноразовий доступ до геолокації.
- Вкажіть, чи проблема лише під час відключень світла.
- Виберіть оператора.
- Вкажіть, що не працює: інтернет, дзвінки чи обидві послуги.
- Вкажіть, де відсутній зв’язок: у приміщенні чи на вулиці.
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А як скаржитися, якщо інтернету взагалі немає?
- Скачайте заздалегідь мапу міста чи області у Незламності на стартовому екрані Дії.
- Повідомте про відсутній зв’язок.
Скачана мапа потрібна для того, щоб Дія запамʼятала геолокацію скарги незалежно від звʼязку з інтернетом і змогла надіслати її регулятору пізніше.
«Про одну і ту саму точку в радіусі 50 метрів поскаржитись можна лише раз на день, — йдеться у повідомленні пресслужби. — Цифровізуємо, щоб звʼязок працював і під час знеструмлень, і у дорозі, і у селі».
Нагадаємо, що у Дії додали фото та відео порушень до штрафів автофіксації.
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