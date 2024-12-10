У Дії з'явились дві нові облігації

У державному застосунку Дія стали доступні ще дві облігації — Вугледар та Скадовськ
Про це повідомляється на офіційній сторінці Дії в Telegram.
«Скадовська набережна, прозоре Чорне море, природа, маяки Джарилгача, прогулянки на катерах і яхтах. Шахтарська велич Вугледара, степи й люди, готові прихистити своїх та попри все розвивати культуру Донбасу. На честь міст, які ми любимо й пам’ятаємо, випустили дві нові облігації в Дії», — йдеться у повідомленні.
Умови за новими облігаціями наступні:
- Вугледар: ставка від 15,6 %, дата виплати — 29.04.2026;
- Скадовськ: ставка від 16,4 %, дата виплати — 07.04.2027.
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Зазначається, що кожна куплена облігація фактично є інвестицією у зброю, техніку, ліки для наших військових, а також у соціальні виплати українцям та зарплати медикам і вчителям.
Як придбати облігації в Дії:
- Авторизуєтеся в Дії.
- На стартовому екрані натискаєте Військові облігації.
- Вибираєте облігацію, партнера та кількість.
- Підписуєте й оплачуєте.
- Протягом трьох робочих днів облігації на рахунку.
Нагадаємо, наприкінці жовтня у застосунку Дія стали доступні для купівлі дві нові військові облігації — Дебальцеве та Авдіївка.
Умови облігацій:
- Дебальцеве — ставка 16,5%, виплата 12 травня 2027 року;
- Авдіївка — ставка 15,6%, виплата 20 травня 2026 року.
Також ми писали, що NovaPay змінив ставки по облігаціях. Ставки залежать від терміну купівлі облігацій NovaPay (від 1 до 12 місяців) і можуть сягати 18% річних. Загалом облігації NovaPay придбали вже понад 2 600 українців на близько 600 млн гривень.
Крім того, одна з країн Європи вперше випустила цифрові облігації. Ця знакова транзакція є першою подібною транзакцією суверенної держави ЄС і однією з перших у світі. Облігації були випущені в рамках експериментальної програми Європейського центрального банку (ЄЦБ) з розрахунків за допомогою центральних банківських грошей (CeBM).
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