У Дії з'явились дві нові облігації

У державному застосунку Дія стали доступні ще дві облігації — Вугледар та Скадовськ

Про це повідомляється на офіційній сторінці Дії в Telegram.

«Скадовська набережна, прозоре Чорне море, природа, маяки Джарилгача, прогулянки на катерах і яхтах. Шахтарська велич Вугледара, степи й люди, готові прихистити своїх та попри все розвивати культуру Донбасу. На честь міст, які ми любимо й пам’ятаємо, випустили дві нові облігації в Дії», — йдеться у повідомленні.

Умови за новими облігаціями наступні:

Вугледар: ставка від 15,6 %, дата виплати — 29.04.2026;

Скадовськ: ставка від 16,4 %, дата виплати — 07.04.2027.

Читайте також: Облігації України зросли на тлі очікувань, що Трамп зупинить війну

Зазначається, що кожна куплена облігація фактично є інвестицією у зброю, техніку, ліки для наших військових, а також у соціальні виплати українцям та зарплати медикам і вчителям.

Як придбати облігації в Дії:

Авторизуєтеся в Дії. На стартовому екрані натискаєте Військові облігації. Вибираєте облігацію, партнера та кількість. Підписуєте й оплачуєте. Протягом трьох робочих днів облігації на рахунку.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у застосунку Дія стали доступні для купівлі дві нові військові облігації — Дебальцеве та Авдіївка.

Умови облігацій:

Дебальцеве — ставка 16,5%, виплата 12 травня 2027 року;

Авдіївка — ставка 15,6%, виплата 20 травня 2026 року.

Також ми писали, що NovaPay змінив ставки по облігаціях. Ставки залежать від терміну купівлі облігацій NovaPay (від 1 до 12 місяців) і можуть сягати 18% річних. Загалом облігації NovaPay придбали вже понад 2 600 українців на близько 600 млн гривень.

Крім того, одна з країн Європи вперше випустила цифрові облігації. Ця знакова транзакція є першою подібною транзакцією суверенної держави ЄС і однією з перших у світі. Облігації були випущені в рамках експериментальної програми Європейського центрального банку (ЄЦБ) з розрахунків за допомогою центральних банківських грошей (CeBM).

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Українські облігації купують ще у 25 країнах світу: де саме

Німецький держбанк випустить цифрові облігації на блокчейні

В Дії з’явились чотири нових облігації