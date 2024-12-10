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У Дії з'явились дві нові облігації

10.12.2024 13:00
Дарія Шуть
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У державному застосунку Дія стали доступні ще дві облігації — Вугледар та Скадовськ

У Дії з'явились дві нові облігації

Фото: t.me/diia_gov

Про це повідомляється на офіційній сторінці Дії в Telegram.

«Скадовська набережна, прозоре Чорне море, природа, маяки Джарилгача, прогулянки на катерах і яхтах. Шахтарська велич Вугледара, степи й люди, готові прихистити своїх та попри все розвивати культуру Донбасу. На честь міст, які ми любимо й пам’ятаємо, випустили дві нові облігації в Дії», — йдеться у повідомленні.

Умови за новими облігаціями наступні:

  • Вугледар: ставка від 15,6 %, дата виплати — 29.04.2026;
  • Скадовськ: ставка від 16,4 %, дата виплати — 07.04.2027.

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Зазначається, що кожна куплена облігація фактично є інвестицією у зброю, техніку, ліки для наших військових, а також у соціальні виплати українцям та зарплати медикам і вчителям.

Як придбати облігації в Дії:

  1. Авторизуєтеся в Дії.
  2. На стартовому екрані натискаєте Військові облігації.
  3. Вибираєте облігацію, партнера та кількість.
  4. Підписуєте й оплачуєте.
  5. Протягом трьох робочих днів облігації на рахунку.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у застосунку Дія стали доступні для купівлі дві нові військові облігації — Дебальцеве та Авдіївка.

Умови облігацій:

  • Дебальцеве — ставка 16,5%, виплата 12 травня 2027 року;
  • Авдіївка — ставка 15,6%, виплата 20 травня 2026 року.

Також ми писали, що NovaPay змінив ставки по облігаціях. Ставки залежать від терміну купівлі облігацій NovaPay (від 1 до 12 місяців) і можуть сягати 18% річних. Загалом облігації NovaPay придбали вже понад 2 600 українців на близько 600 млн гривень.

Крім того, одна з країн Європи вперше випустила цифрові облігації. Ця знакова транзакція є першою подібною транзакцією суверенної держави ЄС і однією з перших у світі. Облігації були випущені в рамках експериментальної програми Європейського центрального банку (ЄЦБ) з розрахунків за допомогою центральних банківських грошей (CeBM).

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Рубрики: ГрошіДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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