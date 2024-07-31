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Одна з країн Європи вперше випустила цифрові облігації

31.07.2024 18:30
Ольга Деркач
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25 липня 2024 року Словенія випустила свої перші цифрові облігації. Ця знакова транзакція є першою подібною транзакцією суверенної держави ЄС і однією з перших у світі

Одна з країн Європи вперше випустила цифрові облігації

Одна з країн Європи вперше випустила цифрові облігації Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

Облігації були випущені в рамках експериментальної програми Європейського центрального банку (ЄЦБ) з розрахунків за допомогою центральних банківських грошей (CeBM). Розрахунки за облігаціями здійснювалися в режимі онлайн в цифрових грошах центрального банку за допомогою інтероперабельної та токенізованої грошової системи Банку Франції (BdF) (DL3S).

BNP Paribas виступив глобальним координатором та єдиним букраннером, а також оператором платформи DLT Neobonds, приватної платформи токенізації BNP Paribas, створеної за допомогою Digital Asset’s Daml та з використанням блокчейну Canton.

Словенія випустила цифрові облігації на суму 30 мільйонів євро з купоном 3,65% і кінцевою датою погашення 25 листопада 2024 року.

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Країна прагне стати піонером у впровадженні нових технологій для управління державним боргом і фінансовим ринком загалом. Ці перші транзакції та експерименти з оптовими токенізованими грошима центрального банку є важливим кроком до підвищення прозорості та ефективності фінансових ринків завдяки ширшому використанню технологій. Хоча зараз технологія розподіленого реєстру не має значного впливу на фінансові ринки з точки зору обсягів емісії або торгівлі, ми очікуємо, що її значення значно зросте в найближчі роки.

Нагадаємо, що німецький держбанк випустить цифрові облігації на блокчейні. Німецький KfW вже експериментував з випуском цифрових облігацій та збирається зробити наступний крок, випустивши облігації на основі блокчейну. Наразі запущено підготовчий етап. Під час підготовки відбудеться обмін знаннями в рамках діалогу з європейськими інституційними інвесторами. Це робиться для того, щоб дати інвесторам достатньо часу для детального ознайомлення з таким типом транзакцій.

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За матеріалами: gov.si.

Рубрики: БанкиЄвропаСвітНовиниТехнології
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