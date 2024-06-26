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monobank запровадив цифрові чеки в застосунку

26.06.2024 17:30
Дарія Шуть
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Зручний сервіс, який замінить паперові чеки, став доступний користувачам в застосунку monobank

monobank

Фото: freepik.com

Необанк monobank запровадив електронні чеки у своєму застосунку в партнерстві з компанією Loyalty АІ. Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський в Telegram.

Головна мета співробітництва — підключення цифрових чеків до застосунку mono. Проєкт почався на початку 2024 року та наразі активно розвивається.

«Наприклад, якщо ви нещодавно купували щось в мережі мультимаркетів Аврора або WOG, то можете відкрити деталі цієї транзакції, і побачити там цифровий чек! Магія, ніяких папірців і спаму», — розповів Гороховський.

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Цифровий чек в monobank

Цифровий чек в monobank. Фото: t.me/OGoMono

Загалом до цієї ініціативи вже приєднались 10 торгових мереж та понад 2500 магазинів та закладів. Співзасновник monobank закликає інший бізнес також підключатись та переходити на електронні чеки, і головні причини дві: зручність для покупців та збереження природи (адже потреба в паперових чеках відпадає).

Також Гороховський анонсував запровадження інших зручних сервісів, однак подробиць не надав.

Нагадаємо, monobank анонсував окремий продукт для бізнесу, реліз якого планується до кінця літа. Про це повідомив Сергій Тігіпко, власник Універсал банку, на ліцензії якого працює monobank. Співзасновник mono Олег Гороховський також підтвердив плани масштабування у найближчі місяці.

До цього monobank був зосереджений на обслуговуванні фізичних осіб та фізосіб-підприємців (ФОП). Проєкт має 8,4 млн роздрібних клієнтів та близько 250 000 ФОП. Тепер же проєкт розвиватимуть в напрямку корпоративних клієнтів.

Серед головних нововведень буде те, що підприємці зможуть бачити залишок на рахунку, виписки, останні транзакції, надавати доступ іншим співробітникам, підписувати платежі, встановлювати ліміти тощо.

Також ми писали, що в monobank з’явилась нова функція для спільних зборів — дружні Банки. Тепер будь-хто може долучитись до вже наявної Банки, створивши дружню Банку з власним прогресом, щоб допомогти досягти цілі збору.

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Рубрики: MonobankБанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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