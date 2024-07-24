ЄС відкриє 12 цифрових інноваційних хабів в Україні

В Україні незабаром з’явиться 12 нових європейських цифрових інноваційних хабів
Європейська комісія оголосила результати конкурсу на відкриття цифрових інноваційних хабів в Україні, які приєднаються до європейської мережі в межах програми ЄС «Цифрова Європа».
Європейські цифрові інноваційні хаби (ЄЦІХ) — це центри, які допомагають малому й середньому бізнесу та державним організаціям впроваджувати цифрові технології у свої проєкти й розвивати місцеву екосистему інновацій.
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На етапах створення хабів уряд Німеччини допомагатиме консультаціями. При цьому 6 обраних об’єднань отримають 4,5 млн євро від ЄС на функціонування ЄЦІХ. Серед них:
- Інститут фізики НАН України.
- Громадська спілка «Харківський кластер інформаційних технологій».
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.
- Асоціація «Львівський кластер інформаційних технологій та бізнес-послуг».
- Поліський національний університет.
- Хмельницький національний університет / EDIH «Clothing Technology & Textile Hub».
Загалом Євросоюз обрав 12 обʼєднань в Україні, які перетворять на інноваційні хаби. Інформацію про кожен з них можна переглянути на сайті Мінцифри.
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Хаби надаватимуть послуги бізнесу та громадському сектору за 4 напрямами:
- навчання та підвищення кваліфікації працівників;
- пошук джерел фінансування для впровадження цифрової трансформації, а також у розвитку нових цифрових послуг і бізнес-моделей;
- надання приміщень, інфраструктури й підтримки для тестування цифрових та інноваційних технологій;
- пошук партнерів, зокрема за кордоном.
ЄЦІХ в Україні запрацюють у 2025 році після підписання грантових угод. Вони сформують регіональну мережу хабів та долучаться до загальноєвропейської. Так Україна зможе обмінюватися найкращими практиками цифровізації з іншими центрами по всій Європі.
Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України разом з Українським фондом стартапів та YEP запрошують українські стартапи приєднатись до офіційної української делегації на конференцію Nordic Deep Tech Business Summit 2024.
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Джерело: Мінцифри України