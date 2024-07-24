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ЄС відкриє 12 цифрових інноваційних хабів в Україні

24.07.2024 14:20
Дарія Шуть
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В Україні незабаром з’явиться 12 нових європейських цифрових інноваційних хабів

ЄС відкриє 12 цифрових інноваційних хабів в Україні

Фото: freepik.com

Європейська комісія оголосила результати конкурсу на відкриття цифрових інноваційних хабів в Україні, які приєднаються до європейської мережі в межах програми ЄС «Цифрова Європа».

Європейські цифрові інноваційні хаби (ЄЦІХ) — це центри, які допомагають малому й середньому бізнесу та державним організаціям впроваджувати цифрові технології у свої проєкти й розвивати місцеву екосистему інновацій.

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На етапах створення хабів уряд Німеччини допомагатиме консультаціями. При цьому 6 обраних об’єднань отримають 4,5 млн євро від ЄС на функціонування ЄЦІХ. Серед них:

  1. Інститут фізики НАН України.
  2. Громадська спілка «Харківський кластер інформаційних технологій».
  3. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.
  4. Асоціація «Львівський кластер інформаційних технологій та бізнес-послуг».
  5. Поліський національний університет.
  6. Хмельницький національний університет / EDIH «Clothing Technology & Textile Hub».

Загалом Євросоюз обрав 12 обʼєднань в Україні, які перетворять на інноваційні хаби. Інформацію про кожен з них можна переглянути на сайті Мінцифри.

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Хаби надаватимуть послуги бізнесу та громадському сектору за 4 напрямами:

  • навчання та підвищення кваліфікації працівників;
  • пошук джерел фінансування для впровадження цифрової трансформації, а також у розвитку нових цифрових послуг і бізнес-моделей;
  • надання приміщень, інфраструктури й підтримки для тестування цифрових та інноваційних технологій;
  • пошук партнерів, зокрема за кордоном.

ЄЦІХ в Україні запрацюють у 2025 році після підписання грантових угод. Вони сформують регіональну мережу хабів та долучаться до загальноєвропейської. Так Україна зможе обмінюватися найкращими практиками цифровізації з іншими центрами по всій Європі.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації України разом з Українським фондом стартапів та YEP запрошують українські стартапи приєднатись до офіційної української делегації на конференцію Nordic Deep Tech Business Summit 2024.

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Джерело: Мінцифри України

Рубрики: ЄвросоюзНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїБізнес
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