Український фонд Vesna Capital інвестував у польський стартап

Український фонд Vesna Capital проінвестував в польський medtech стартап Doctor.One

Про це фонд повідомив на своїй сторінці у LinkedIn. Сума фінансування наразі не розголошується.

«Перші результати пілотного проєкту вражають. Їхній медичний комунікатор успішно заповнив прогалину в традиційній медичній підтримці, збільшивши мікро-взаємодію між лікарем і пацієнтом у 8 разів і покращивши сприйняття знань про хворобу та лікування для 88% пацієнтів», — пишуть в Vesna Capital.

Застосунок Doctor.One — це безпечний медичний комунікатор, який замінює неформальне спілкування через SMS, електронну пошту та соціальні мережі. Він дозволяє лікарям залишатися на зв’язку виключно зі своїми постійними пацієнтами, яких вони знають з особистих візитів. Заснували стартап Томаш Рудольф та Мацек Маленда.

Також до раунду з інвестування на €1 млн долучився венчурний фонд Smartlink Partners, який інверсував €500 тисяч.

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На ранніх стадіях розвитку Doctor.One фінансувався, серед інших, компаніями Movens Capital та Atlantic Labs, залучивши на сьогоднішній день близько 3 млн євро.

Залучені кошти будуть використані для підтримки та подальшого розвитку застосунку. Doctor.One має намір впровадити додаткові функції програмного забезпечення, такі як команди догляду (можливість для групи фахівців вести пацієнта), інтеграція зі сторонніми системами та постачальниками діагностичних послуг (що дозволить інтенсивно збільшити кількість користувачів), а також впровадження елементів штучного інтелекту та автоматизації, які допоможуть лікарям більш ефективно підтримувати пацієнтів.

Нагадаємо, що співзасновники Uklon інвестували $200 тис. в український оборонний стартап. Фонд співзасновників Uklon «Незламні» оголосив про $200 тис. інвестицій в український оборонний стартап Ailand Systems, який розробляє автономні дрони для дистанційного виявлення мін та вибухонебезпечних предметів.

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