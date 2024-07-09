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Співзасновники Uklon інвестували $200 тис. в український оборонний стартап

09.07.2024 11:40
Дарія Шуть
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Це вже друга інвестиція фонду «Незламні» в defense-tech стартап. Цього разу — в Ailand Systems, який створив автономний дрон для пошуку мін ST1

Співзасновники Uklon інвестували $200 тис. в Ailand Systems

Фото: unsplash.com, freepik.com

Фонд співзасновників Uklon «Незламні» оголосив про $200 тис. інвестицій в український оборонний стартап Ailand Systems, який розробляє автономні дрони для дистанційного виявлення мін та вибухонебезпечних предметів.

З урахуванням нових інвестицій Ailand Systems залучив понад $465 тис. Стартап був заснований у 2020 році українським айтішником Дмитром Тітовим. Перш ніж зайнятися виробництвом дронів, він був CTO американського стартапу Mettle, який розробляв плагіни для різних інструментів компанії Adobe.

Спочатку Ailand Systems фокусувався на аграрному напрямку. Проте з початком повномасштабного російського вторгнення стартап переосмислив свої розробки та підлаштував технології під пошук мін.

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Дрон ST1 від Ailand Systems працює як автономний дистанційний міношукач для гуманітарного розмінування. За допомогою вбудованих сенсорів він може «бачити» наземні міни та артилерійські снаряди на поверхні землі, а також виявляти підземні міни на глибині.

Залучені від «Незламних» кошти засновник планує витратити на вдосконалення технології та розвиток виробництва.

Фонд «Незламні» у червні 2024-го запустили засновники сервісу Uklon Дмитро Дубровський, Вікторія Дубровська, Сергій Смусь і Віталій Дятленко, Загальний обʼєм фонду — $2 млн. Ця угода стала другою публічною угодою орієнтованого на українські defence-tech стартапи фонду. Першим проєктом у портфелі фонду став Buntar Aerospace – розробник розвідувальних ШІ-дронів.

Нагадаємо, Україна продовжує просувати свої проєкти на міжнародній арені. Низка стартапів поїхала на конференцію Nexus 2050 у складі національної делегації.

Також ми писали, що розпочато прийом заявок на міжнародний конкурс VDS Startup Competition. Його метою є пошук найбільш проривних стартапів із видатним потенціалом у всьому світі.

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За матеріалами Forbes

Рубрики: СтартапиГрошіІнвестиціїКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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