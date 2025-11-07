Українські стартапи можуть залучити $10 000 в рамках нового проєкту

$10 000 на розвиток ШІ-стартапів: подавайтеся на Deep Tech Accelerator: Hardware Edition

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Мінцифра стала стратегічним партнером у Deep Tech Accelerator: Hardware Edition від AI HOUSE, найбільшою ШІ-спільнотою в Україні.

«Разом ми створюємо простір, де українські спеціалісти зможуть перетворювати свої розробки на продукти, готові до виробництва та глобального ринку», — йдеться у повідомленні.

Розвиток стартап-екосистеми — серед основних цілей Мінцифри.

«Ми підтримуємо команди, що працюють із технологіями цифрового майбутнього України, формуємо АІ-ком’юніті та створюємо умови для тестування нових рішень», — підкреслили фахівці Мінцифри.

На Deep Tech Accelerator: Hardware Edition — учасники протягом чотирьох місяців працюватимуть із провідними експертами, фаундерами та представниками індустрії. На них чекає: експертна підтримка з оптимізації продукту, підготовки до виробництва та сертифікації, менторство від інженерів, підприємців і представників hardware-компаній, а також можливість взяти участь у практичних воркшопах та лекціях. Команада-переможець отримає грант у розмірі $10 000 на розвиток продукту.

Хто може долучитися:

Hardware і deep tech-стартапи на ранній стадії: команди з готовим прототипом або MVP, які розробляють рішення у сферах AI та ML, smart robotics, dual-use, IoT, electronics, aerospace, greentech, biotech, agritech тощо.

Технологічні фаундери та інженери-підприємці: спеціалісти з hardware, embedded systems чи виробництва, які прагнуть посилити бізнес-компетенції та знайти інвесторів.

Науковці й дослідники: команди з університетів і лабораторій, що мають перевірену технологію та прагнуть запустити її як комерційний продукт.

Deep Tech Accelerator: Hardware Edition — це безоплатна програма для стартапів, що поєднують штучний інтелект і фізичні пристрої, наприклад, Edge AI-девайси для комп’ютерного зору або обробки сигналів, медичні прилади з вбудованим AI-аналізом та інші. Програма залучає команди на ранніх стадіях, які вже мають прототип, MVP або перевірену технологію.

Акселератор відбудеться з січня до квітня 2026 року онлайн та офлайн у Києві.

Дізнавайтеся більше та реєструйтеся за посиланням до 19 грудня включно.

