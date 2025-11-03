Акселератор Y Combinator оголосив про старт зимової інвестиційної програми

Y Combinator розпочав прийом заявок на фінансовий цикл Winter 2026 Batch. Програма відбуватиметься з січня до березня у Сан-Франциско. При цьому, українські defence tech стартапи зможуть взяти участь дистанційно

Про це повідомила пресслужба Y Combinator.

Кінцевий термін подачі заявок — 10 листопада о 20:00 за тихоокеанським часом. Ршення буде оголошено до 10 грудня. Заявки, подані після дедлайну, також розглядатимуться, але термін відповіді не гарантується.

Подання заявки до YC

Щоб податися, необхідно заповнити онлайн-заявку. Організатори радять подаватися якомога швидше.

«Якщо ваша заявка буде перспективною, вас запросять на співбесіду. Більшість інтерв’ю відбудуться онлайн у листопаді та грудні. Зазвичай рішення ухвалюється у той самий день, а всі учасники отримують детальний відгук. Інвестиції у компанії надаються одразу після прийняття, без очікування початку програми», — йдеться у повідомленні.

Учасники програми отримують $500 тис. інвестицій, які надаються двома траншами.

Про програму

Winter 2026 Batch проходитиме офлайн на кампусі Y Combinator у Сан-Франциско. Вона розпочнеться з триденного вступного заходу та передбачає щотижневі зустрічі у місті. Під час програми до учасників приходять відомі представники стартап-індустрії. Наприклад, засновники Airbnb, Stripe, Doordash і Reddit часто повертаються, щоб поділитися історіями про становлення своїх компаній.

Кожна команда працює з окремим партнером Y Combinator, який добре знайомиться з бізнесом і допомагає розв’язувати широкий спектр питань. Усі партнери YC — колишні засновники успішних стартапів, які консультували сотні компаній і тісно співпрацюють із невеликою групою учасників кожного набору. Компанії мають прямий канал зв’язку зі своїм партнером у Slack і зустрічаються щотижня під час програми.

Кожен набір YC складається з кількох автономних груп компаній, за моделлю «будинків» в університетах. Засновники проходять програму разом із малою групою, зустрічаються за вечерею щотижня та формують міцні особисті та професійні зв’язки. Багато хто підтримує дружбу з колегами по групі впродовж багатьох років.

