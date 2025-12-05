Українські стартапи можуть пройти безкоштовне навчання від YEP Accelerator

YEP Accelerator оголошує старт набору на другу хвилю спеціалізованої програми Beyond the Thesis — ініціативи, створеної для підтримки українських deeptech-розробок та допомоги науковим командам у переході від технології до комерційного продукту

Зазначається, що програма покликана закрити ключовий розрив між науковою розробкою та ринковою готовністю й допомогти командам з TRL5+ вийти на новий рівень представлення свого продукту інвесторам і партнерам.

Beyond the Thesis — 2-місячний інтенсив у лютому-березні 2026 року із можливістю долучитись до наступного 3-місячного менторського етапу, сфокусований на структуруванні та бізнес-розвитку наукоємних проєктів. Програма допоможе фаундерам глибинно пропрацювати описову бізнес-частину стартапу та вийти на якісно новий рівень представлення його партнерам та інвесторам.

Екосистемні партнери проєкту: Університет Аалто (Фінляндія), Данський технічний університет (Данія), Sustainable Innovation Council (США), Gateway Excellence Start-up Center у Кельнському університеті (Німеччина)

«Робота з науковцями, які прагнуть створити власний успішний продукт — один із ключових пріоритетів для розвитку української стартап-екосистеми. Світовий досвід доводить: саме наукоємні проєкти мають колосальний потенціал, адже вони здатні не просто виходити на ринок, а створювати нові категорії або трансформувати існуючі. Завдання нашої програми — синхронізувати очікування ринку та науковців-підприємців. Ми робимо це, занурюючи команди в реальний бізнес-контекст і допомагаючи їм перетворити наукові розробки на життєздатні бізнес-плани», – зазначає Марія Тінтул, керівниця програми Beyond the Thesis в YEP Accelerator.

Учасники програми:

пропрацюють бізнес-складову стартапу та чітко сформують стратегію комерціалізації;

створять інвесторські матеріали (pitch deck, бізнес-план);

підготуються до залучення партнерів та фінансування;

протестують пітч на інвесторах-менторах під час фінального камерного онлайн-заходу;

отримають супровід від команд YEP та Imagine Next Challenge з можливістю взяти участь у Imagine Next Summit у Каліфорнії для planetary-first рішень.

До участі в інтенсиві запрошуються команди, які мають:

deeptech-розробку з рівнем готовності TRL5+;

власні права на інтелектуальну розробку та незалежність від університетських структур;

унікальні наукові або інженерні компетенції;

мотивацію комерціалізації технології та старту бізнесу.

Пріоритет надається проєктам із чітким науковим ядром — hardware, software, materials.

Участь у програмі безкоштовна. За підсумками конкурсу буде відібрано 5 команд. Після завершення інтенсивної фази частина команд може потрапити у 3-місячний менторський етап із персональними планами розвитку та галузевим матчмейкінгом.

Дедлайн подачі: 16 січня 2026 року.

Заповнити заявку можливо за посиланням.

