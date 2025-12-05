Українські стартапи можуть пройти безкоштовне навчання від YEP Accelerator

YEP Accelerator оголошує старт набору на другу хвилю спеціалізованої програми Beyond the Thesis — ініціативи, створеної для підтримки українських deeptech-розробок та допомоги науковим командам у переході від технології до комерційного продукту
Про це повідомила пресслужба YEP Accelerator.
Зазначається, що програма покликана закрити ключовий розрив між науковою розробкою та ринковою готовністю й допомогти командам з TRL5+ вийти на новий рівень представлення свого продукту інвесторам і партнерам.
Beyond the Thesis — 2-місячний інтенсив у лютому-березні 2026 року із можливістю долучитись до наступного 3-місячного менторського етапу, сфокусований на структуруванні та бізнес-розвитку наукоємних проєктів. Програма допоможе фаундерам глибинно пропрацювати описову бізнес-частину стартапу та вийти на якісно новий рівень представлення його партнерам та інвесторам.
Екосистемні партнери проєкту: Університет Аалто (Фінляндія), Данський технічний університет (Данія), Sustainable Innovation Council (США), Gateway Excellence Start-up Center у Кельнському університеті (Німеччина)
«Робота з науковцями, які прагнуть створити власний успішний продукт — один із ключових пріоритетів для розвитку української стартап-екосистеми. Світовий досвід доводить: саме наукоємні проєкти мають колосальний потенціал, адже вони здатні не просто виходити на ринок, а створювати нові категорії або трансформувати існуючі. Завдання нашої програми — синхронізувати очікування ринку та науковців-підприємців. Ми робимо це, занурюючи команди в реальний бізнес-контекст і допомагаючи їм перетворити наукові розробки на життєздатні бізнес-плани», – зазначає Марія Тінтул, керівниця програми Beyond the Thesis в YEP Accelerator.
Учасники програми:
- пропрацюють бізнес-складову стартапу та чітко сформують стратегію комерціалізації;
- створять інвесторські матеріали (pitch deck, бізнес-план);
- підготуються до залучення партнерів та фінансування;
- протестують пітч на інвесторах-менторах під час фінального камерного онлайн-заходу;
- отримають супровід від команд YEP та Imagine Next Challenge з можливістю взяти участь у Imagine Next Summit у Каліфорнії для planetary-first рішень.
До участі в інтенсиві запрошуються команди, які мають:
- deeptech-розробку з рівнем готовності TRL5+;
- власні права на інтелектуальну розробку та незалежність від університетських структур;
- унікальні наукові або інженерні компетенції;
- мотивацію комерціалізації технології та старту бізнесу.
Пріоритет надається проєктам із чітким науковим ядром — hardware, software, materials.
Участь у програмі безкоштовна. За підсумками конкурсу буде відібрано 5 команд. Після завершення інтенсивної фази частина команд може потрапити у 3-місячний менторський етап із персональними планами розвитку та галузевим матчмейкінгом.
Дедлайн подачі: 16 січня 2026 року.
Заповнити заявку можливо за посиланням.
