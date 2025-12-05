close-btn
Хто представить Україну на головній технологічній виставці світу CES 2026

05.12.2025 17:10
Ольга Деркач

8 українських стартапів представлять Україну на Consumer Electronics Show 2026 — найбільшій технологічній події планети, яка відбудеться в січні у Лас-Вегасі. Це молоді команди з рішеннями у сферах робототехніки, ШІ, енергетики та MedTech

Фото: mon.gov.ua

Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.

Зазначається, що CES — це місце, де народжується майбутнє. Саме тут світ уперше побачив відеомагнітофони, CD-диски та 3D-принтери. Щороку виставка збирає тисячі інвесторів, медіа та техногігантів. Для наших команд це шанс знайти глобальних партнерів та залучити інвестиції.

Хто представить Україну:

  • 3D UTU — перший український будівельний 3D-принтер, що вміє «друкувати» 3D-будинки.
  • DOZOR AI by VARTA — автономний модуль штучного інтелекту для кінетичних перехоплювачів FPV-дронів.
  • HEFT — IoT та ШІ-система для виявлення фертильності і здоров’я корів, що допомагає фермерам підвищувати продуктивність, знижуючи витрати.
  • Ovul — платформа для відстеження гормонального фону жінок, що використовує ШІ і мікроскоп для аналізу слини, виявляє особливості естрогену і формує рекомендації щодо здоров’я.
  • Tykho Electronics — виробник електроніки для дронів.
  • Shapid AGV — AGV-роботизована система Robotic Platform для автоматизації складу за принципом Goods-to-Person.
  • Sirocco Energy — розробник децентралізованої вітрової генерації, оптимізованої для приміського вітру для енергонезалежності бізнесу і громад та зменшення витрат на електроенергію.
  • Lanka Robotics — розробляє інноваційні робототехнічні платформи для STEM-освіти, наукових досліджень та експериментальних практичних застосувань.

Цього року українська делегація вперше увійде до локації Global Pavilions, де представлені технологічні екосистеми провідних країн світу. Окрім стартапів, до делегації увійшли ще 8 досвідчених компаній, які вже масштабують свої продукти на міжнародних ринках.

«Участь у CES — це можливість заявити про Україну як про сильного технологічного гравця. Ми демонструємо інвесторам та партнерам, що навіть зараз українські команди створюють інновації, які здатні конкурувати на глобальному ринку», — зазначають у Мінцифри.

Проєкт реалізується Міністерством цифрової трансформації України й Українським фондом стартапів у партнерстві з DroneUA за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund, Генерального консульства України в Сан-Франциско та Комерційної служби США в Україні.

