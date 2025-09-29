€50 млн на розвиток стартапів — в Україні запустили Ukraine Phoenix Tech Fund

Українські стартапи отримали нову можливість для залучення інвестицій — стартував венчурний фонд Ukraine Phoenix Tech Fund із капіталом €50 млн, створений за підтримки Європейського інвестиційного банку

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, навіть під час повномасштабної війни українські стартапи створюють інноваційні продукти та конкурують на глобальному рівні.

«Наше завдання — підтримати їх розвиток і створити екосистему, привабливу для іноземних інвесторів, — зазначив Федоров. — Сьогодні разом з П’єром Ельброном, спецуповноваженим Франції з питань допомоги та відновлення України, оголосили про запуск приватного венчурного фонду Ukraine Phoenix Tech Fund на €50 млн. Він створений за підтримки європейського інвестиційного банку. Це важливий сигнал про довіру до України на глобальному ринку».

Фонд надаватиме українським технологічним компаніям на ранній стадії капітал, стратегічну підтримку та доступ до міжнародної мережі. Це дасть змогу стартапам конкурувати на міжнародній арені та бути серед лідерів інновацій.

«Дякую французьким колегам Пʼєру Ельброну та Ніколя Дюфорку за системну підтримку України», — додав міністр цифрової трансформації.

«Оголосили на IT Arena 2025 про Startup EDGE — можливість для інноваційних команд на ранніх етапах отримати фінансування, розвинути свої продукти й вийти на міжнародний рівень. Мета — посилити конкурентоспроможність української стартап-екосистеми в Європі та світі», — написав нещодавно Михайло Федоров.

Він пояснив, що УФС став найбільшим ангельським інвестором в українські стартапи і вже видав гранти для 470 компаній на 380 мільйонів гривень. Нова програма на €1 000 000 — це інвестиція у розвиток підприємництва та технологій в Україні.

