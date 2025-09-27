Українські стартапи можуть отримати до €40 тис.: УФС анонсував програму

Український фонд стартапів анонсував запуск нової грантової програми на 1 млн євро

Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.

«Оголосили на IT Arena 2025 про Startup EDGE — можливість для інноваційних команд на ранніх етапах отримати фінансування, розвинути свої продукти й вийти на міжнародний рівень. Мета — посилити конкурентоспроможність української стартап-екосистеми в Європі та світі», — зазначив він.

За словами Федорова, УФС став найбільшим ангельським інвестором в українські стартапи. УФС уже видав гранти для 470 компаній на 380 мільйонів гривень. Нова програма на €1 000 000 — це інвестиція у розвиток підприємництва та технологій в Україні.

Основний фокус програми:

Deep Tech: AI, біотехнології, медичні та космічні технології, робототехніка, квантові обчислення, кібербезпека, електроніка, 5G, Web 3.0 та інші проривні технології.

GreenTech: сталий розвиток, відновлювана енергія, чисті технології, рішення для економії ресурсів та зменшення негативного впливу на навколишнє середовище.

EdTech: цифрові освітні рішення й технології для трансформації навчання та підвищення доступності знань.

Читайте також: Український стартап NORDA Dynamics залучив $1 млн інвестицій

Програма пропонує фінансову підтримку через безповоротні гранти, призначені для прискорення інновацій на ранніх стадіях:

стадія pre-seed — до 20 000 євро;

стадія seed — до 40 000 євро.

Кожна заявка проходитиме прозорий відбір: перевірка на відповідність, експертна оцінка, презентація комісії та фінальне рішення Наглядової ради. Програма реалізується за підтримки EU4Innovation East — регіонального проєкту, фінансованого ЄС і співфінансованого французьким урядом та імплементованого Expertise France.

Більше деталей за посиланням.

«Допомагаємо українським стартапам масштабуватися та розвивати інноваційну екосистему України», — наголосив Михайло Федоров.

