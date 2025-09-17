Український стартап S.Lab залучив від Morgan Stanley £250 тис.

Український deep-tech стартап S.Lab отримав £250 000 інвестицій у рамках акселераційної програми Morgan Stanley Inclusive & Sustainable Ventures

Про це AIN повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що S.Lab стала єдиною українською компанією у цьогорічному батчі, до якого увійшли 34 стартапи зі США та країн EMEA.

Стартап розробляє екологічне пакування, яке повністю замінює пінопласт і розкладається у ґрунті всього за 30 днів. Залучені кошти команда спрямує на масштабування автоматизованої лінії та створення мобільних фабрик — модульних виробничих ліній у контейнерах. Клієнти зможуть розгортати такі фабрики безпосередньо на власних підприємствах: один контейнер здатен виробляти до 15 000 одиниць пакування на місяць, що зменшує витрати на логістику та скорочує вуглецевий слід.

«Гроші підуть на розвиток модульних мініфабрик. Це дозволить закласти фундамент нашої великої мети та зробити екологічне пакування доступним — і логістично, і фінансово», — зазначила CEO та співзасновниця S.Lab Юлія Бялецька.

Серед партнерів компанії — L’Oréal, JTI та Nespresso. Лише за минулий рік її рішення допомогли уникнути понад 15 тонн викидів CO₂. Стартап уже має низку міжнародних відзнак, зокрема Green Alley Award та Women Leadership Award від European Innovation Council.

Довідка

S.Lab заснували в Україні у 2021 році. Після початку повномасштабного вторгнення виробництво перенесли до Іспанії, де команда планує масштабуватися та закріпитися на європейському ринку.

За оцінками компанії, глобальний ринок полістиролу перевищує $30 млрд на рік, а попит на сталі альтернативи зростатиме завдяки екологічним вимогам ЄС, які зобов’язують бізнес перейти на переробне або компостоване пакування до 2030 року.

