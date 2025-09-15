close-btn
ЄБРР інвестує у новий завод «Карпатських мінеральних вод»

15.09.2025 21:00
Ольга Деркач

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) затвердив довгостроковий кредит у розмірі €11 млн для української компанії «Карпатські мінеральні води» (KMW Group), одного з провідних виробників напоїв у країні

ЄБРР інвестує у новий завод «Карпатських мінеральних вод»

Фото: freepik.com

Кошти спрямують на будівництво та запуск нового заводу у Львівській області. Загальна вартість проєкту становить €24 млн, йдеться на сайті ЄБРР.

Новий завод буде зведений «з нуля» (greenfield project) і стане одним із найсучасніших виробничих майданчиків у галузі. Його річна потужність сягне 200 млн пляшок напоїв — від мінеральної та ароматизованої води до безалкогольних і енергетичних напоїв. Використання сучасного автоматизованого обладнання дозволить компанії підвищити ефективність та зменшити споживання ресурсів у порівнянні з нинішніми виробничими потужностями.

Згідно з оцінкою ЄБРР, проєкт матиме суттєвий позитивний ефект для економіки регіону. Будівництво сприятиме створенню нових робочих місць, збільшенню виробничого потенціалу України та посиленню конкурентоспроможності на внутрішньому й зовнішніх ринках. Окремо наголошується на соціальній складовій — компанія планує розширити доступ населення до чистої бутильованої води, зокрема у районах із перебоями водопостачання.

KMW Group також бере на себе зобов’язання забезпечити додаткові робочі місця для ветеранів та людей з інвалідністю, а також підтримати створення реабілітаційного центру для ветеранів у Західній Україні. Це відповідає інклюзивній політиці ЄБРР та його підходу до розвитку людського капіталу.

Проєкт має й екологічну складову. Незалежний аудит підтвердив відсутність ризиків для природоохоронних територій чи культурної спадщини. Водночас компанія зобов’язалася впровадити автоматичний моніторинг рівня підземних вод, провести гідрологічні дослідження та долучитися до регіональних програм сталого управління водними ресурсами.

Фінансування також підтримується низкою міжнародних донорів. Зокрема, ЄС через Ukraine Investment Framework забезпечує перший ризиковий захист для таких інвестицій, Японсько-ЄБРР фонд співробітництва покриє витрати на юридичну та екологічну експертизу, а гранти HCII та FINTECC допоможуть у модернізації робочих місць та придбанні енергоефективного обладнання.

