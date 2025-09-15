ЄБРР інвестує у новий завод «Карпатських мінеральних вод»

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) затвердив довгостроковий кредит у розмірі €11 млн для української компанії «Карпатські мінеральні води» (KMW Group), одного з провідних виробників напоїв у країні

Кошти спрямують на будівництво та запуск нового заводу у Львівській області. Загальна вартість проєкту становить €24 млн, йдеться на сайті ЄБРР.

Новий завод буде зведений «з нуля» (greenfield project) і стане одним із найсучасніших виробничих майданчиків у галузі. Його річна потужність сягне 200 млн пляшок напоїв — від мінеральної та ароматизованої води до безалкогольних і енергетичних напоїв. Використання сучасного автоматизованого обладнання дозволить компанії підвищити ефективність та зменшити споживання ресурсів у порівнянні з нинішніми виробничими потужностями.

Згідно з оцінкою ЄБРР, проєкт матиме суттєвий позитивний ефект для економіки регіону. Будівництво сприятиме створенню нових робочих місць, збільшенню виробничого потенціалу України та посиленню конкурентоспроможності на внутрішньому й зовнішніх ринках. Окремо наголошується на соціальній складовій — компанія планує розширити доступ населення до чистої бутильованої води, зокрема у районах із перебоями водопостачання.

Цікаве по темі: Мережа VARUS отримала ₴630 млн від ЄБРР

KMW Group також бере на себе зобов’язання забезпечити додаткові робочі місця для ветеранів та людей з інвалідністю, а також підтримати створення реабілітаційного центру для ветеранів у Західній Україні. Це відповідає інклюзивній політиці ЄБРР та його підходу до розвитку людського капіталу.

Проєкт має й екологічну складову. Незалежний аудит підтвердив відсутність ризиків для природоохоронних територій чи культурної спадщини. Водночас компанія зобов’язалася впровадити автоматичний моніторинг рівня підземних вод, провести гідрологічні дослідження та долучитися до регіональних програм сталого управління водними ресурсами.

Фінансування також підтримується низкою міжнародних донорів. Зокрема, ЄС через Ukraine Investment Framework забезпечує перший ризиковий захист для таких інвестицій, Японсько-ЄБРР фонд співробітництва покриє витрати на юридичну та екологічну експертизу, а гранти HCII та FINTECC допоможуть у модернізації робочих місць та придбанні енергоефективного обладнання.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Нова пошта отримала €50 млн кредиту від ЄБРР: на що підуть гроші

Укрпошта отримає грант від ЄБРР

ЄБРР надасть Crédit Agricole €50 млн на кредитування бізнесу