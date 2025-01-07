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ЄБРР надасть Crédit Agricole €50 млн на кредитування бізнесу

07.01.2025 18:00
Ольга Деркач
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Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) уклав угоду з українським банком Crédit Agricole про спільний розподіл ризиків на суму 50 мільйонів євро

ЄБРР надасть Crédit Agricole €50 млн на кредитування бізнесу

ЄБРР надасть Crédit Agricole €50 млн на кредитування бізнесу Фото: unsplash.com

Ця домовленість дасть змогу розширити можливості банку для надання кредитів українським підприємствам, зокрема представникам малого та середнього бізнесу, йдеться в заяві ЄБРР, пише Інтерфакс.

«З підписанням цієї угоди Crédit Agricole став четвертим банком-партнером ЄБРР у Програмі нефінансованого безрегресного розподілу ризиків для України. Раніше до цієї програми долучилися УкрСиббанк (група BNP Paribas), Райффайзен Банк і Піреус Банк», — додали в ЄБРР.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у межах цієї програми покриватиме ризики за окремими кредитами, сума яких перевищує еквівалент €5 млн. Ці кредити, що надаватимуться Crédit Agricole корпоративним клієнтам усіх рівнів, загалом складуть до €50 млн. Завдяки цьому український банк зможе використовувати вивільнений капітал для активнішого кредитування малого та середнього бізнесу (МСП).

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Зазначається, що цей проєкт є доповненням до чинного партнерства між ЄБРР і Crédit Agricole у сфері розподілу портфельних ризиків. Воно діє в рамках Програми забезпечення стійкості та джерел засобів до існування (RLG) ЄБРР. У 2022–2023 роках Crédit Agricole уклав дві угоди з ЄБРР щодо розподілу портфельних ризиків, що дозволило банку надати кредити українським компаніям на загальну суму €100 млн.

Crédit Agricole є частиною групи Crédit Agricole (Франція). За даними Національного банку України (НБУ), станом на 1 листопада 2024 року банк займав 10-те місце серед 62 фінансових установ країни за загальними активами, які складали 119,95 млрд грн. Чистий прибуток банку за перші 10 місяців 2024 року досяг 5,50 млрд грн.

З моменту російського вторгнення в 2022 році, ЄБРР виділив Україні понад €6,1 млрд, з яких понад €2,3 млрд — лише за минулий рік.

Нагадаємо, що ЄБРР надасть OTP Банку €200 млн кредиту. ЄБРР надасть українському АТ «ОТП Банк» нову, не забезпечену фондами кредитну лінію розподілу портфельних ризиків, що дозволить надати 200 млн євро нового фінансування приватному сектору України.

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Рубрики: БанкиГрошіКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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