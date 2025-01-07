ЄБРР надасть Crédit Agricole €50 млн на кредитування бізнесу

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) уклав угоду з українським банком Crédit Agricole про спільний розподіл ризиків на суму 50 мільйонів євро

Ця домовленість дасть змогу розширити можливості банку для надання кредитів українським підприємствам, зокрема представникам малого та середнього бізнесу, йдеться в заяві ЄБРР, пише Інтерфакс.

«З підписанням цієї угоди Crédit Agricole став четвертим банком-партнером ЄБРР у Програмі нефінансованого безрегресного розподілу ризиків для України. Раніше до цієї програми долучилися УкрСиббанк (група BNP Paribas), Райффайзен Банк і Піреус Банк», — додали в ЄБРР.

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у межах цієї програми покриватиме ризики за окремими кредитами, сума яких перевищує еквівалент €5 млн. Ці кредити, що надаватимуться Crédit Agricole корпоративним клієнтам усіх рівнів, загалом складуть до €50 млн. Завдяки цьому український банк зможе використовувати вивільнений капітал для активнішого кредитування малого та середнього бізнесу (МСП).

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Зазначається, що цей проєкт є доповненням до чинного партнерства між ЄБРР і Crédit Agricole у сфері розподілу портфельних ризиків. Воно діє в рамках Програми забезпечення стійкості та джерел засобів до існування (RLG) ЄБРР. У 2022–2023 роках Crédit Agricole уклав дві угоди з ЄБРР щодо розподілу портфельних ризиків, що дозволило банку надати кредити українським компаніям на загальну суму €100 млн.

Crédit Agricole є частиною групи Crédit Agricole (Франція). За даними Національного банку України (НБУ), станом на 1 листопада 2024 року банк займав 10-те місце серед 62 фінансових установ країни за загальними активами, які складали 119,95 млрд грн. Чистий прибуток банку за перші 10 місяців 2024 року досяг 5,50 млрд грн.

З моменту російського вторгнення в 2022 році, ЄБРР виділив Україні понад €6,1 млрд, з яких понад €2,3 млрд — лише за минулий рік.

Нагадаємо, що ЄБРР надасть OTP Банку €200 млн кредиту. ЄБРР надасть українському АТ «ОТП Банк» нову, не забезпечену фондами кредитну лінію розподілу портфельних ризиків, що дозволить надати 200 млн євро нового фінансування приватному сектору України.

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