close-btn
PaySpaceMagazine

Укрзалізниця отримала кредити від ЄБРР на €480 млн

20.12.2024 10:40
Ольга Деркач
Читати росiйською

Укрзалізниця уклала дві кредитні угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) на загальну суму €480 млн

Укрзалізниця отримала кредити від ЄБРР на €480 млн

Укрзалізниця отримала кредити від ЄБРР на €480 млн Фото: unsplash.com

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба у своєму Telegram.

У межах підписаних кредитних угод під державні гарантії, Укрзалізниця отримає від ЄБРР рекордні 480 млн євро на закупівлю електровозів та будівництво мережі розподіленої електрогенерації.

«Перший — будемо оновлювати парк електровозів. Нинішній парк електровозів давно завершив термін експлуатації. ЄБРР надасть позику у розмірі до €300 млн на закупівлю електровозів подвійного живлення. Важливо, щоб техніка, яка буде відібрана відкрито та прозоро на тендері, працювала надійно та довгостроково», — написав Кулеба.

Другий проєкт розрахований на стабільне постачання електроенергії електровозам.

Цікаве по темі: Облігації Укрзалізниці різко впали: причина

«В умовах, коли ворог щодня намагається знищити наші енергомережі та генерацію електрики, ми маємо децентралізувати цю генерацію та наблизити її до споживача, — пише Кулеба. — Друга угода передбачає будівництво газової генерації електроенергії потужністю до 270 МВт, у безпосередній близькості до ключових тягових підстанцій Укрзалізниці».

Ця генерація частково покриє потреби самої залізниці та інших обʼєктів критичної інфраструктури На це ЄБРР виділить кредит на €180 млн.

«Упевнений, що залізничники будуть й надалі збільшувати власну генерацію електроенергії, — додав міністр. — Вдячний нашим партнерам за інвестиції в українську перемогу та сталий розвиток. Дякую кожному залізничнику за самовіддану щоденну працю».

Нагадаємо, що Укрзалізниця вперше за 2 роки підніме тарифи. Наглядова рада АТ «Укрзалізниця» схвалила пропозиції щодо змін державних регульованих тарифів на вантажні перевезення.

Раніше ми писали, що в Укрзалізниці призначили нового керівника Пасажирської компанії. Пасажирська компанія Укрзалізниці отримала нового керівника, ним став Олег Головащенко. Про це повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Укрзалізниця відкриє інклюзивний мінібанк на вокзалі у Києві

Укрзалізниця запустила сайт для ветеранів та ветеранок на залізниці

Укрзалізниця запустила мапу безбарʼєрності вокзалів: як працює

Рубрики: ГрошіЄвропаКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Українська компанія отримає $60 млн від банку США 10.12.2024

Українська компанія отримає $60 млн від банку США
Ще один банк долучився до програми єОселя 09.12.2024

Ще один банк долучився до програми єОселя
Ощадбанк оголосив про нові кредити для бізнесу на енергостійкість 27.11.2024

Ощадбанк оголосив про нові кредити для бізнесу на енергостійкість
Як змінилася поведінка споживачів небанківського кредитування у 2024 25.11.2024

Як змінилася поведінка споживачів небанківського кредитування у 2024
ПриватБанк запустив онлайн кредитування для бізнесу 20.11.2024

ПриватБанк запустив онлайн кредитування для бізнесу
Епіцентр скаржиться на неможливість отримати пільгові кредити на енергообладнання 07.11.2024

Епіцентр скаржиться на неможливість отримати пільгові кредити на енергообладнання
Вибір редакції
Всі
Від нових продуктів до глобальних трендів: як пройшов рік у фінкомпаній-номінантів PSM Awards
ТОП статей 20.12.2024

Від нових продуктів до глобальних трендів: як пройшов рік у фінкомпаній-номінантів PSM Awards

 Комунікація з клієнтами у фінансовому секторі: як її побудувати та чого очікують споживачі
ТОП статей 20.12.2024

Комунікація з клієнтами у фінансовому секторі: як її побудувати та чого очікують споживачі
Останні новини
Сьогодні  16:30

НБУ пом’якшує низку валютних обмежень

 Сьогодні  15:40

WhiteBIT отримала ліцензії для роботи в Хорватії, Італії та Казахстані

 Сьогодні  14:50

НБУ оштрафував два банка та ще одного учасника платіжного ринку

 Сьогодні  14:00

Від нових продуктів до глобальних трендів: як пройшов рік у фінкомпаній-номінантів PSM Awards

 Сьогодні  14:00

АМКУ виявив ознаки монополії у Blablacar

 Сьогодні  13:10

Криптотрейдер перетворив $90 на $3,25 млн за два дні

 Сьогодні  12:20

НБУ планує оновити системи кіберзахисту банків

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber