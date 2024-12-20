Укрзалізниця отримала кредити від ЄБРР на €480 млн

Укрзалізниця уклала дві кредитні угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) на загальну суму €480 млн

Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба у своєму Telegram.

У межах підписаних кредитних угод під державні гарантії, Укрзалізниця отримає від ЄБРР рекордні 480 млн євро на закупівлю електровозів та будівництво мережі розподіленої електрогенерації.

«Перший — будемо оновлювати парк електровозів. Нинішній парк електровозів давно завершив термін експлуатації. ЄБРР надасть позику у розмірі до €300 млн на закупівлю електровозів подвійного живлення. Важливо, щоб техніка, яка буде відібрана відкрито та прозоро на тендері, працювала надійно та довгостроково», — написав Кулеба.

Другий проєкт розрахований на стабільне постачання електроенергії електровозам.

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«В умовах, коли ворог щодня намагається знищити наші енергомережі та генерацію електрики, ми маємо децентралізувати цю генерацію та наблизити її до споживача, — пише Кулеба. — Друга угода передбачає будівництво газової генерації електроенергії потужністю до 270 МВт, у безпосередній близькості до ключових тягових підстанцій Укрзалізниці».

Ця генерація частково покриє потреби самої залізниці та інших обʼєктів критичної інфраструктури На це ЄБРР виділить кредит на €180 млн.

«Упевнений, що залізничники будуть й надалі збільшувати власну генерацію електроенергії, — додав міністр. — Вдячний нашим партнерам за інвестиції в українську перемогу та сталий розвиток. Дякую кожному залізничнику за самовіддану щоденну працю».

Нагадаємо, що Укрзалізниця вперше за 2 роки підніме тарифи. Наглядова рада АТ «Укрзалізниця» схвалила пропозиції щодо змін державних регульованих тарифів на вантажні перевезення.

Раніше ми писали, що в Укрзалізниці призначили нового керівника Пасажирської компанії. Пасажирська компанія Укрзалізниці отримала нового керівника, ним став Олег Головащенко. Про це повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський.

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