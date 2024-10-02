Укрзалізниця запустила сайт для ветеранів та ветеранок на залізниці

На сайті veteran.uz.gov.ua зібрано все необхідне для успішного працевлаштування та адаптації героїв в Укрзалізниці після війська

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що сьогодні 10 579 співробітників Укрзалізниці воюють в лавах Збройних Сил України, а 1441 повернулися до роботи в компанії. На жаль, 570 працівників загинули під час виконання військового обов’язку. «Ми завжди будемо пам’ятати їхню самопожертву», — наголосили в Укрзалізниці.

«З 2014 року наші залізничники стають на захист України в складі Збройних Сил. Лише з 2022 року понад 13 000 працівників Укрзалізниці долучилися до війська. Ми гордимося їхньою мужністю та стійкістю і високо цінуємо їхній військовий досвід, почуття справедливості, лідерські якості та здатність досягати результатів у команді, — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця», Євген Лященко.

Він підкреслив, що вони — герої, і їх повернення до Укрзалізниці з нетерпінням чекають.

«Прагнемо зробити все можливе, щоб вони відчували себе комфортно та захищено: створюємо безбар’єрне середовище, де їх поважають і розуміють, відкриваємо нові можливості для їхнього професійного зростання. Укрзалізниця також відкрита для кожного захисника і захисниці, хто прагне стати частиною нашої залізничної родини», — додав Лященко.

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На новому ресурсі представлені:

ветеранська політика компанії;

покроковий шлях повернення ветеранів до роботи;

програми підтримки;

корисні ресурси для лікування та реабілітації.

В Укрзалізниці пояснили, що у ветеранській політиці були чітко прописані всі визначення та дії, яких мають дотримуватися HR-спеціалісти при поверненні та прийнятті ветеранів на роботу.

«Ми супроводжуємо ветеранів на кожному етапі цього процесу, допомагаючи їм освоїтись в робочому середовищі, адаптувати робоче місце і навіть змінити роботу через поранення. Також створена мапа «Шлях ветерана», що містить покрокові інструкції основних дій для воїнів-залізничників, починаючи з моменту військової служби й до повернення в цивільне життя», — зазначається у матеріалі.

Укрзалізниця запрошує всіх ветеранів і ветеранок приєднатися до команди. Якщо ви шукаєте нові можливості для розвитку та хочете стати частиною найбільшої транспортної компанії країни, відправляйте свої запити на адресу Csp_cad@uz.gov.ua.

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